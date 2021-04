Après la présentation officielle de la nouvelle Mercedes Classe C il y a quelques semaines, la firme étoilée dévoile enfin les tarifs pour le marché français. Pour le moment, l'offre est assez restreinte avec seulement deux motorisations micro-hybrides. Les clients auront le choix entre un bloc quatre cylindres essence de 204 chevaux et un diesel de 200 chevaux. Plus tard, des motorisations hybrides rechargeables viendront étayer le catalogue.

Comme vous n'êtes peut-être pas sans le savoir, Mercedes a récemment revu sa gamme pour le marché français. Beaucoup plus simple, elle s'articule autour de trois finitions, dont une baptisée "Business Line" et réservée aux professionnels. La finition "Avantgarde Line" met l'accent sur le raffinement, tandis que la finition "AMG Line" lui confère un côté visuellement plus dynamique.

Les prix de la nouvelle Mercedes Classe C débute, en France, à partir de 49'550 euros pour la version essence micro-hybride de 204 chevaux, soit 3450 euros de plus que l'ancienne version essence de 184 chevaux. La voiture est bien évidemment disponible en break et réclamera une rallonge de 1500 euros supplémentaire, contre 1200 euros sur l'ancienne génération.

Avantgarde Line Business Line AMG Line Essence C 200 204 chevaux 49'550 euros 50'450 euros 52.500 euros Diesel C 220 d 200 chevaux 52'950 euros 53'850 euros 55.900 euros

Les clients français étant particulièrement friands des modèles bien optionnés, la nouvelle Mercedes Classe C est plutôt bien équipée dès le niveau "Avantgarde Line", sans même avoir à piocher dans le catalogue des options. De série, nous retrouvons ainsi la climatisation automatique bi-zone, le tableau de bord numérique de 12,3 pouces, l'écran central tactile de 11,9 pouces, le système de navigation, la caméra de recul, le régulateur/limiteur de vitesse, les sièges avant chauffants, les projecteurs à LED, la surveillance des angles morts ou encore l'alerte de franchissement de ligne.

La finition "AMG Line" ajoute les sièges "sport", les jantes de 18 pouces, des freins avant plus grands, un système de suspension plus ferme, un kit carrosserie sportif ou encore des vitres arrière teintées.

Comme énoncé plus haut, de nombreuses variantes seront présentées ultérieurement, à commencer par les modèles hybrides rechargeables. Des versions avec la transmission intégrale sont aussi prévues au programme, tout comme quelques modèles sportifs, à commencer par la future Mercedes-AMG C 63 et son quatre cylindres hybride dont la puissance devrait avoisiner les 550 chevaux.