Par définition, la Bugatti Veyron est assez rare puisque seuls 450 exemplaires ont été assemblés à l'usine du groupe VW à Molsheim, en France, entre 2005 et 2015. Les modèles modifiés sont particulièrement rares puisque seule une poignée de propriétaires a osé apporter des modifications au design de Jozef Kabaň. Le préparateur Mansory a mis la main sur quelques-unes de ces hypercars pour créer cette "Linea Vivere".

Initialement dévoilée il y a un peu plus de sept ans au salon de l'automobile de Genève, la Veyron customisée par le spécialiste allemand a subi une seconde métamorphose grâce à West Coast Customs. Elle arbore désormais une finition satinée tout en conservant le carbone apparent, mais les panneaux noirs ont été repeints dans l'une des couleurs les plus célèbres et les plus recherchées d'Audi : le gris Nardo.

Galerie: Bugatti Veyron Linea Vivere Mansory modifiée par West Coast Customs

26 Photos

Les jantes Mansory ont disparu, remplacées par des jantes d'origine, avec des caches moyeux et des étriers de frein repeints dans une teinte bleue semblable à celle de la Chiron et qui fait le lien avec l'habitacle. Tout comme les panneaux de carrosserie ont dû être retirés individuellement pour changer la couleur, les garnitures intérieures ont dû être retirées une par une pour changer le thème blanc et noir en bleu tout en conservant les accents en fibre de carbone.

Nous sommes d'avis que la transformation de la Veyron Linea Vivere est une bonne chose car elle est plus attrayante, même si la plupart des propriétaires de Bugatti penseront toujours que modifier ce monstre est blasphématoire. Cette transformation complète a été réalisée pour lui refaire une beauté et attirer un client potentiel. West Coast Customs explique qu'un ami de l'entreprise les a contactés pour rafraîchir la Veyron avant de la mettre en vente.

Bugatti propose un grand nombre d'options de personnalisation pour le successeur de la Veyron, la Chiron. Outre la pléthore d'options de personnalisation, des éditions spéciales comme la Centodieci, la Pur Sport et la Divo ajoutent de l'exclusivité à une voiture déjà limitée à 500 exemplaires.

Le 300e exemplaire a été assemblé récemment, tandis que la Voiture Noire est toujours en cours de fabrication. En attendant, la Super Sport 300+, qui bat tous les records, est le modèle le plus haut de gamme, étant donné que la Bolide, réservée à la piste, n'est pas (encore) à vendre.