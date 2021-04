Abandonnée en 2007, la Toyota MR2 est toujours considérée comme étant l'une des meilleures voitures de sport de la marque. Depuis lors, le constructeur automobile n'a cessé de réfléchir à l'élaboration d'un successeur à la MR2. Un dirigeant a même déclaré qu'il aimerait voir Toyota s'associer à Porsche pour une éventuelle nouvelle voiture de sport légère.

Malheureusement, il semble que Toyota n'ait pas l'intention - du moins à court ou moyen terme - de faire revivre la légendaire MR2. Cette renaissance n'est "pas une priorité" pour la société, qui a maintenant trois voitures de sport dans sa gamme - la Supra, la nouvelle GR 86, et la GR Yaris. En d'autres termes, n'attendez pas l'arrivée d'une Toyota MR2, car Toyota n'en fabriquera pas.

Et maintenant... oubliez tout ce que nous avons écrit ci-dessus. Passons à une réalité alternative, dans laquelle Toyota veut construire une nouvelle MR2 et a besoin d'aide pour son design. C'est là que l'illustrateur Rain Prisk vient à la rescousse avec une interprétation moderne de la voiture de sport. Vous pouvez voir son rendu en haut de cet article et, honnêtement, nous ne pouvons qu'admirer son travail.

Une chose mérite d'être soulignée. En effet, cette voiture a l'air un peu trop futuriste. La MR2 originale avait un design plus sobre, qui correspondait très bien à sa nature quelque peu humble, malgré son moteur central. Sur ce rendu, la voiture de sport semble nettement plus avant-gardiste que son prédécesseur.

Mais si vous nous permettez de regarder sous un angle différent, la nouvelle MR2 pourrait en fait être entièrement électrique et dans ce cas, ce design correspond très bien à la technologie qui se cache sous sa peau. Quand on sait qu'un cadre de Toyota souhaite que Porsche soit impliqué dans le projet, on peut imaginer qu'un système électrique à moteur arrière haute performance développé à Stuttgart alimente la voiture et la transforme en une fusée silencieuse. Ah, c'est beau de rêver.