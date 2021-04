À l'heure où les V12 se font de plus en plus rares au sein des catalogues des constructeurs, même les plus prestigieux, un nouveau modèle sera bientôt présenté avec ce sacro-saint moteur. Le modèle en question, ce n'est pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit d'une Mercedes-Maybach Classe S, dotée d'un V12 donc, et qui célèbre le centenaire de Maybach.

L'histoire de Maybach remonte à 1921, quand une jeune marque de luxe lance sa première voiture, la Maybach W1. Après ce modèle, la marque monte encore en gamme avec la W5, puis en 1928 sont lancés les premiers modèles Zeppelin, encore plus luxueux avec moteur V12.

Malheureusement, après la Seconde Guerre mondiale, Maybach peine à se relever, sera racheté par Mercedes-Benz en 1961, et tombera dans les marques oubliées du groupe Mercedes-Benz jusqu'en 2002. Maybach sera recréée sous le nom Maybach Manufaktur, devenant ainsi la marque très haut de gamme du groupe Daimler-Benz de 2002 à 2013.

Après cette date, Maybach devient officiellement Mercedes-Maybach, "la nouvelle référence pour l’exclusivité" du groupe Daimler. Même si les temps ont changé depuis la création de la marque, l'esprit de Maybach reste le même, "le meilleur du meilleur", et les porte-étendards de Mercedes-Benz que sont les GLS et Classe S, ont tous les deux le droit à une version Mercedes-Maybach.

Quoi de mieux donc qu'une Mercedes-Maybach Classe S un peu spéciale pour célébrer cet anniversaire ? La marque vient de dévoiler les deux premières images du futur modèle qui sera présenté prochainement et qui reposera sur une version "Pullman", dont la présentation officielle n'a pas encore eu lieu non plus. Seule confirmation, comme en témoigne le logo sur les ailes : la présence d'un V12 6,0 litres bi-turbo sous le capot, un moteur qui avait disparu chez Mercedes-Benz il y a déjà quelques années.