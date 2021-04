Maserati a du pain sur la planche. Après la présentation de la MC20 et le lancement des versions hybrides des Ghibli et Levante, le constructeur au trident s'apprête à lever le voile sur un tout nouveau modèle, le Grecale.

Comme vous l'aurez deviné, il s'agit d'un SUV, un de plus. Le Maserati Grecale se positionnera en-dessous du Maserati Levante, et sa cible principale est le Porsche Macan qui s'apprête à faire peau neuve avec une toute nouvelle génération. Il est encore en cours de développement et pourrait arriver en concession en 2022-2023.

Jusqu'à présent, Maserati est resté assez discret sur le Grecale, malheureusement pour lui, une maquette a fui sur internet et les photos espion qui viennent de nous parvenir nous permettent de visualiser ce à quoi ressemblera le frère au Levante.

C'est avant tout une Maserati avec un aspect dynamique et des hanches très musclées. Outre quelques airs de famille, le Grecale ne s'inspire pas vraiment du Levante. Il semble un peu plus rondouillet et moins acéré que son grand frère.

Basé sur la plate-forme Giorgio, le Grecale partagera la même base technique que les Alfa Romeo Stelvio et Giulia. Il sera bien entendu commercialisé en thermique, mais aussi en version électrique baptisée Maserati "Grecale Folgore" comme l'a confirmé Maserati. Des versions hybrides rechargeables ou non pourraient aussi voir le jour.

Maserati ne veut pas en dire plus à propos de son Grecale, le fabricant a prévu de le présenter au public au cours des prochaines semaines avant de lancer sa commercialisation. Quant à la version électrique qui se battra corps et âme face aux Macan EV et Audi Q6 e-tron, elle est prévue l'an prochain. Le Grecale sera construit à Cassino, en Italie, où un investissement de 800 millions d’euros est prévu indique la marque du groupe fraichement crée Stellantis.