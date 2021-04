Après avoir dévoilé plusieurs détails techniques concernant sa future Fabia, Škoda continue de communiquer autour de la quatrième génération de sa citadine. Il s'agit d'un modèle important pour la firme tchèque et pour le groupe Volkswagen d'une manière générale, la Fabia étant la seule citadine du groupe à recevoir une nouvelle génération, la Volkswagen Polo et la Seat Ibiza venant tout juste d'être simplement restylées.

Ce décalage dans la carrière des modèles permet à la Fabia d'être donc la nouveauté du moment, mais aussi de recevoir des technologies au goût du jour, notamment au niveau des aides à la conduite, avec l'arrivée de technologies habituellement réservées au segment supérieur, comme la reconnaissance des panneaux de signalisation, l'aide aux créneaux ou encore le "Travel Assist", qui combine le régulateur de vitesse actif et le maintien dans la voie.

En attendant une présentation qui devrait avoir lieu d'ici les prochains jours, certainement au début du mois de mai, Škoda nous livre un premier sketch de la partie intérieure. L'habitacle prend un sérieux coup de jeune par rapport à la précédente génération, avec un écran tactile positionné désormais au-dessus de la planche de bord, un dessin globalement plus original de cette même planche de bord, un nouveau volant emprunté à la nouvelle Škoda Octavia et l'arrivée d'une instrumentation digitale.

Pour rappel, la nouvelle Škoda Fabia reposera sur une nouvelle plateforme, à savoir la MQB-A0 de la Volkswagen Polo ou encore de la Škoda Scala. De ce fait, la voiture grandit et mesurera très exactement 4,11 mètres de long, soit onze centimètres de plus que la précédente génération, dont neuf rien qu'au niveau de l'empattement.

La Fabia devient aussi plus large avec cinq centimètres de plus par rapport à l'ancienne et 1,78 mètre. Elle perd en revanche quelques millimètres en hauteur et culmine désormais à 1,46 mètre. Si la Škoda Fabia grandit, c'est bien évidemment au profit de l'habitabilité. Le coffre est immense pour une citadine et culmine à 380 litres, soit 50 litres de plus que l'ancienne génération, qui était déjà plutôt assez généreuse à ce niveau.