Concevoir un prototype capable de combiner tout le savoir-faire de Suzuki et ainsi réunir le meilleur des deux mondes entre l'automobile et la moto, tel a été le concept-car réalisé par les étudiants de l'Istituto Europeo di Design de Turin (IED) en Master de Design des Transports, avec la création du concept Suzuki Misano.

Le Suzuki Misano est une sorte de roadster sur lequel ont travaillé une centaine de personnes, dont des étudiants, des professeurs et des membres du personnel de l'IED. Il s'agit d'un projet de thèse basé sur le thème de "La Dolce Vita X Way of Life". En pratique, les designers ont dû combiner les valeurs de la marque avec l'image du plaisir et de l'élégance, typique de la "Dolce Vita" italienne racontée dans le célèbre film de Federico Fellini.

L'objectif était donc d'unir les aspects pratiques d'une moto avec un style fort en s'inspirant de certaines supercars italiennes, dont Ferrari ou encore Lamborghini. Le résultat est plutôt réussi, avec un véhicule long de 4,0 mètres et large de 1,7 mètre, avec une disposition des sièges inspirée de la moto. À l'intérieur, nous retrouvons également un guidon permettant de contrôler le véhicule sans jamais retirer ses mains des commandes.

Vous pouvez donc accélérer et freiner, comme une moto, et toucher les écrans pour afficher diverses informations dédiées la conduite. L'idée des concepteurs était de mettre tout à portée de main pour une expérience de conduite totalement connectée à la voiture.

Compte tenu du design asymétrique du concept, les designers ont pu créer un compartiment à bagages dont l'ouverture latérale est similaire à celle d'un bus. Si nécessaire, des batteries supplémentaires peuvent être installées dans le compartiment pour obtenir une plus grande autonomie. Une partie du panneau de porte peut aussi être retirée pour donner aux passagers une plus grande sensation de vitesse. Enfin, le bloc de batteries est placé dans la partie inférieure du plancher, pour un centre de gravité bas et une expérience de conduite "semblable à celle d'un karting".

"Le Suzuki Misano est le résultat du travail d'équipe de nos étudiants qui, venus du monde entier, ont choisi Turin pour préparer leur avenir professionnel. À l'IED, ils trouvent un environnement riche et international qui leur permet d'acquérir de nouvelles compétences, de développer des projets audacieux et d'expérimenter leur propre créativité, en vue de l'avenir du secteur", précise Paola Zini, la directrice de l'IED Turin.

"Grâce à la collaboration entre IED et la marque Suzuki, un nouveau concept-car a été créé en considérant à la fois la fabrication de la voiture compacte et de la moto Suzuki. Misano est une thèse née de la passion de jeunes designers et développée comme un projet dans un centre de design pour offrir à la prochaine génération une nouvelle expérience de style de vie", explique Kimihiko Nakada, le directeur du centre de design Suzuki.