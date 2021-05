En 2001, au salon de l'automobile de Francfort, le constructeur espagnol SEAT a présenté un roadster sportif appelé SEAT Tango. C'est l'un des produits créés par le célèbre designer Walter de Silva lors de son passage chez Martorell, auteur de la Leon II, de l'Ibiza III, de l'Audi A5, de l'Audi R8 et de la Volkswagen Golf VI.

Cette petite voiture de sport à deux places ne mesurait que 3,69 mètres de long, 1,71 mètre de large et 1,18 mètre de haut, soit environ 19 centimètres de moins que la SEAT Ibiza trois portes de l'époque (l'Ibiza II de deuxième génération), qui mesurait 3,88 mètres de long.

Galerie: SEAT Tango concept (2001)

Le roadster était construit sur un châssis tubulaire, auquel la suspension était directement fixée, et selon SEAT, cette structure était basée sur la cage de sécurité de la SEAT Córdoba World Rally Car.

Esthétiquement, elle se distingue par ses formes curieuses à l'arrière, avec deux bosses derrière les sièges, ainsi que par un look intéressant grâce aux phares xénon.

L'habitacle, assez simple, comportait peu de garnitures et laissait en vue les tubes d'aluminium de la structure de la voiture même s'il comportait une sellerie en cuir. Les sièges, en outre, étaient montés en position fixe et ne pouvaient pas être déplacés dans le sens de la longueur, de sorte que la pédale et la colonne de direction (y compris l'instrumentation) étaient réglables.

Le cœur de la voiture, à traction, était le bloc 1,8 litre. C'est un moteur quatre cylindres essence turbo produisant 180 ch à 5600 tr/min, comme utilisé dans d'autres modèles du groupe Volkswagen. Selon la marque, le Tango était capable d'accélérer de 0 à 100 km/h en 7,0 secondes et d'atteindre une vitesse maximale de 235 km/h.

Certaines rumeurs prétendent que SEAT souhaitait à l'origine que ce prototype soit appelé SEAT Tanga, mais les dirigeants du groupe Volkswagen n'ont pas trouvé l'idée bonne et la voiture a finalement été appelée Tango, bien que la vérité soit que deux prototypes précédents portaient déjà des noms de danses : SEAT Bolero et SEAT Salsa.

Quelque temps après le SEAT Tango, le constructeur espagnol a lancé une deuxième variante du prototype, appelée SEAT Tango Racer, qui ressemblait à un dérivé monoplace, car le siège du passager était caché sous un couvercle, bien qu'il s'agisse toujours d'une biplace. Mécaniquement, il était identique au Tango normal et avait le même bloc 1.8.