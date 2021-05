Que faut-il pour rendre la Renault Dauphine excitante ? Pourquoi pas un superbe kit large et un moteur VR6 monté en position centrale ? Cette construction présentée par AutotopiaLA est un véhicule unique qui ne manquera pas de faire tourner toutes les têtes. Elle a le son d'une supercar et l'apparence d'une étrange voiture de rallye.

Cette Renault Dauphine a eu deux vies. La première a duré des dizaines d'années avant de se retrouver abandonnée dans un champ. La deuxième a commencé lorsque Justin l'a récupérée et l'a complètement dépouillée pour créer quelque chose d'extraordinaire. La Dauphine oubliée présentait une grande quantité de rouille et pas grand-chose d'autre, ce qui en faisait la candidate parfaite pour une reconstruction complète.

Justin a eu l'idée de reconstruire la voiture française à sa manière, en lui greffant entre autres un moteur VR6. La coque de la Dauphine était le point de départ idéal pour cette construction radicale. Justin a commencé par créer son propre châssis et un cadre tubulaire à placer sous la carcasse de la Dauphine. Le moteur VR6 de 2,8 litres utilisé pour cette construction a été récupéré sur une Golf avec sa transmission manuelle à 6 vitesses. Justin a ajouté un différentiel à glissement limité pour améliorer les performances en virage et permettre des burnouts impressionnants.

L'ajustement et la finition impressionnants de cette construction sont incroyables si l'on considère que tout le travail a été effectué par une seule personne. De la suspension unique en porte-à-faux à l'extérieur patiné, cette construction est de premier ordre. En Amérique, la Renault Dauphine est pratiquement inconnue, ce qui la rend encore plus excitante à voir sur les routes américaines. Bien sûr, il est amusant de voir des constructions sur des Porsche 911 et des véhicules familiers, mais cette création insolite a quelque chose de spécial.

Du bruit incroyable du VR6 à l'attention portée aux détails à l'intérieur et à l'extérieur, cette réalisation se distingue dans le trafic de Los Angeles.