Si vous vivez en région parisienne, ou même ailleurs, vous n'êtes sans doute pas passé à côté de cette information : depuis ce 1er juin, les voitures portant la vignette Crit'Air 4 ne sont plus autorisées à circuler dans ce qu'on appelle la ZFE du Grand Paris.

Pour être un peu plus précis, on parle ici d'une interdiction des voitures diesels immatriculées avant le 1er janvier 2006 et ce dans l’ensemble du périmètre délimité par l’autoroute A86. Soit pas moins de 79 communes, sans oublier Paris, la capitale ayant déjà interdit ces véhicules depuis juillet 2019.

Pour en savoir plus : Découvrez le calendrier des prochains véhicules interdits dans les ZFE

Mais alors qu'en est-il des véhicules de collection, sont-ils de fait complètement interdits de rouler dans Paris et sa région ? Rassurez-vous, la réponse est non, comme précisé dans l'arrêté ZFE concernant l'entrée en vigueur de ces nouvelles interdictions ce 1er juin 2021.

Comme cela avait déjà été précisé auparavant, il existe une dérogation pour les véhicules dont le certificat d'immatriculation porte la mention "collection".

L'arrêté n°2021P110297 du 28 mai 2021, signé conjointement par la Maire de Paris et le Préfet de Police de Paris, et publié par la Fédération Française des Véhicules d'Époque, la FFVE, est à retrouver en intégralité ci-dessous :

Il faut descendre dans l'Article 3 en sixième page pour trouver mention de tous les véhicules qui disposent d'une dérogation pour continuer à pouvoir rouler dans la ZFE du Grand Paris. Et au milieu des véhicules d'intérêt général prioritaire (police, gendarmerie, douane, pompiers...)

et autres véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage (ambulance, gaz, électricité, chemins de fer, transports d'organes...), pour ne citer qu'eux, on trouve effectivement les "véhicules dont le certificat d'immatriculation porte la mention 'collection' ".

Mais attention, cet arrêté encadre bel et bien la ZFE du Grand Paris. Et il s'agit ici d'une dérogation qui s'applique spécifiquement à celle-ci. Une dérogation locale donc, et non nationale, ce qui veut dire que pour l'heure, les autres ZFE en vigueur ou qui seront bientôt mises en place dans l'Hexagone, pourraient ne pas prévoir la même dérogation pour les véhicules de collection.

On peut juste espérer à ce stade que les prochaines ZFE prennent exemple sur Paris et son indulgence envers les véhicules de collection, pour faire de même !