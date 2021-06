Dates ZFE concernées Véhicules interdits de circulation

Juin 2021 ZFE Grand Paris et Paris ZFE Grand Nancy Crit'Air 4 et plus Crit'Air 4 et plus de 6h à 20h*

Juillet 2021 ZFE Rouen Normandie VUL et PL Crit'Air 4 et plus**

Janvier 2022 ZFE Lyon Crit'Air 5 et plus

Juillet 2022 ZFE Grand Paris et Paris ZFE Grenoble Crit'Air 3 et plus VUL et PL Crit'Air 3 et plus

Janvier 2023 ZFE Lyon Crit'Air 4 et plus

Janvier 2024 ZFE Grand Paris et Paris Crit'Air 2 et plus

Juillet 2025 ZFE Grenoble VUL et PL Crit'Air 2 et plus

2026 ZFE Lyon Crit'Air 2 et plus