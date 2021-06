Tout vient à point à qui sait attendre ! Cet adage, le client de Bugatti qui a déboursé quelques 11 millions d'euros (hors taxes) pour s'offrir La Voiture Noire se l'est sans doute répété plus d'une fois ces deux dernières années ! En plus d'un portefeuille bien fourni, c'est peu de le dire, il lui aura fallu beaucoup de patience depuis la présentation de cette Bugatti unique en mars 2019 au Salon de l'automobile de Genève.

D'ailleurs il y a deux ans, La Voiture Noire qui avait fait le déplacement sur les rives du Lac Léman n'était autre qu'une maquette taille réelle, télécommandée, et électrique. Mais comme on le présentait depuis quelques semaines, la version définitive de La Voiture Noire vient de se dévoiler. Enfin !

Version définitive

Après avoir pu voir l'hypercar sur la route, puis sur la piste, et enfin une série de teasers annonçant une révélation imminente, voici que cette La Voiture Noire (oui, ça fait bizarre à dire/lire/écrire) prend la pose dans sa robe définitive dans les allées du Château Saint-Jean de Molsheim, entre le bâtiment historique et les ateliers de fabrication d'où sortent toutes les Bugatti modernes.

"La version définitive de La Voiture Noire prouve une fois encore que nous concevons les hypersportives les plus exclusives au monde" explique Stephan Winkelmann, président de Bugatti. "Grâce à l’utilisation d’un revêtement carbone d’un noir intense, le coupé et ses lignes sculpturales incarnent l’élégance même. Le modèle Grand Tourisme par excellence, fruit d’une vision devenue réalité. C’est un projet unique qui représente toute la créativité et l’inspiration de Bugatti."

Une carrosserie sans reflets

Cet hommage à la Bugatti Type 57 SC Atlantic, dessiné par Achim Anscheidt, directeur du design de la marque, se veut minimaliste avec les lignes "légères" et surtout pas d'aileron proéminent à l'arrière comme sur certaines autres Chiron. On notera évidemment de nombreux clins d'œil au véhicule historique à l'image cet aileron de la ligne centrale ou les six sorties d'échappement.

Esthétiquement, et comme évoqué par le patron de Bugatti plus haut, La Voiture Noire arbore un revêtement carbone protégé par un vernis transparent appelé "Black Carbon Glossy" qui a la particularité de ne produire presque pas de reflets. Les phares avant sont composés de 25 éléments lumineux de chaque côté, fraisés un par un. La calandre a été imprimée en 3D. À l'arrière, c'est le phare formé par une ligne sur toute la largeur qui attire l'oeil, doté pour la première fois d’un cerclage monobloc, sans joint intermédiaire.

À l'intérieur, Bugatti nous parle, à défaut de photos, de cuir pleine fleur couleur Havane-brun, avec des inserts en aluminium poli et tourné sur la console centrale et d'un levier de vitesse en bois rose.

1500 ou 1600 chevaux ?

"Bien que La Voiture Noire soit une pièce unique, nous avons travaillé pendant deux ans sur un prototype qui nous a permis de la concevoir et de la tester dans tous les domaines, par exemple le comportement routier et la sécurité, afin qu’elle puisse être certifiée" précise Pierre Rommelfanger, responsable des projets de construction de carrosserie chez Bugatti.

Aucun détail technique n'est précisé sur cette Bugatti La Voiture Noire, si ce n'est que son empattement est plus long. On retrouve évidemment dans cette hypercar Grand Tourisme le W16 8 litres quadri turbo de la Chiron, développant soit 1500 chevaux comme sur les Chiron "classques", soit 1600 chevaux comme sur une Chiron Super Sport 300+.

Jusqu'à 43 litres aux 100 km !

Ah oui, et Bugatti est quand même contraint en nous parlant de cette La Voiture Noire, de révéler les consommations de son modèle :