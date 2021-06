Au Royaume-Uni, alors qu'une voiture de police avançait tranquillement dans les bouchons, le conducteur d'une BMW i8 visiblement trop pressé n'a pas respecté la ligne continue et a roulé sur la bande d'arrêt d'urgence pour remonter la file de voitures quasi à l'arrêt.

Ni une ni deux, la voiture de police démarra en trombe pour rattraper le chauffard. Le conducteur a dans un premier temps actionné son clignotant et réduit sa vitesse afin de se faire contrôler, mais il a soudainement changé d'avis. La voiture de police l'a alors pourchassé durant de longues minutes.

Malgré toute la volonté du monde, la BMW i8 n'a pas réussi à semer les policiers. Alors que la voiture s'était engagée sur une pelouse, le passager a ouvert la porte avant de fuir avec un sac à la main. La BMW est repartie de plus belle mais seulement quelques mètres plus loin, comme un citoyen modèle, le chauffard a stoppé sa course en ralentissant progressivement et sans oublier de mettre le clignotant.

Il se trouve que le conducteur de 39 ans et son passager de 40 ans sont des trafiquants de drogue. D'après la description de la vidéo, le passager a été arrêté quelques minutes plus tard alors qu'il tentait de fuir à l'arrière d'un taxi. Les policiers ont alors découvert cinq plaquettes de un kilo de cocaïne que le passager de la BMW i8 avait pris soin de jeter dans les buissons.

Les deux compères ont été jugés et condamnés à six et sept ans de prison. Ils se souviendront longtemps de leur course poursuite complètement ridicule et n'emprunteront plus jamais la bande d'arrêt d'urgence surtout en cas de détention de stupéfiants.

On se souvient qu'en 2019, une Mercedes-AMG C 63 Black Series a tenté de fuir des gendarmes français avant d'arrêter sa course à cause d'une panne d'essence...