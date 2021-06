Quelques semaines après la présentation de nouvelle génération de Civic 4 portes, Honda s'apprête à lever le voile sur la version à hayon, 5 portes. Rendez-vous le 24 juin prochain pour découvrir en totalité celle dont le constructeur japonais nous donne un premier aperçu dans une série d'images teasers.

La premier photo teaser publiée montre la Civic de profil, avec la lunette arrière inclinée typique de la version à hayon. Le style définitif sera dévoilé lors de la présentation officielle, mais il est très probable qu'elle soit proche visuellement de la version quatre portes qui a été révélée en avril dernier.

Galerie: Teaser nouvelle Honda Civic 5 portes 2021

5 Photos

La nouvelle berline sera dévoilée lors d'un concert virtuel le 24 juin à 3 heures du matin, heure française, intitulé "2021 Civic Tour Remix", auquel participeront plusieurs artistes (dont Majid Jordan) de la maison de disques canadienne OVO Sound Recording fondée en 2012 par le chanteur de hip-hop Drake. Ce sera à suivre sur ce lien.

En plus du teaser publié par Honda, on peut déjà découvrir un peu mieux ce à quoi s'attendre pour cette Civic 5 portes, notamment grâce à des illustrations publiées sur les internets, tentant de détourner la photo teaser officielle, et d'y rajouter un peu de lumière pour découvrir les lignes du modèle à venir. Voici ce que ça donne :

Galerie: 2022 Honda Civic 5 portes rendus

2 Photos

D'après ce que nous avons vu de la quatre portes, la nouvelle Civic devrait conserver les proportions du modèle actuel. L'empattement augmentera de 3,5 cm, tandis que la largeur de la voie s'élargira de 1 cm.

L'habitacle devrait être entièrement partagé avec la version déjà dévoilée en avril. Nous nous attendons à la même conception simple avec un tableau de bord numérique et un écran tactile d'infodivertissement de 7 ou 9 pouces selon la finition.

Les équipements de sécurité comprendront le Traffic Jam Assist, le régulateur de vitesse adaptatif et le freinage automatique d'urgence.

Il y aura deux moteurs, exclusivement en essence. On parle d'un 4 cylindres 2.0 atmosphérique de 160 ch et d'un 1.5 turbo de 182 ch. Vous aurez le choix entre la transmission à variation continue CVT ou une transmission manuelle à 6 vitesses.

La nouvelle Civic 5 portes arrivera en France à la fin de l'année 2021. Il faudra attendre encore un peu plus avant de voir débarquer la toujours très attendue Civic Type R de 400 ch.

Source: CivicXi.com