Apparu en septembre 2017, et sur nos routes depuis début 2019, le Dacia Duster actuel s'apprête à subir un restylage de mi-carrière. Une seconde génération qui va subir quelques petites modifications esthétiques et sans doute technologiques et techniques, afin de prolonger sa vie de quelques années encore. Et comme on le sait depuis déjà quelques mois, c'est ce 22 juin 2021 que Dacia révélera officiellement de restylage de son SUV !

Et justement, comme pour confirmer que ce Dacia Duster restylé n'est plus qu'à quelques heures de sa révélation, une nouvelle vidéo a été publiée par le constructeur, laquelle nous donne quelques indices sur ce à quoi nous attendre (vidéo en haut d'article).

Galerie: Dacia Dusterrestylé, photos espion

3 Photos

À commencer sur ce Dacia Duster restylé par la nouvelle signature lumineuse en forme de "Y" allongé, qui fait écho au "DC" du nouveau logo, et qui permettra de moderniser ce Duster restylé, sans changer profondément le style. Comme on peut d'ailleurs le voir furtivement dans la vidéo que vous trouverez en haut de l'article. Terminé donc les phares arrière façon jerrican qui faisaient penser à Jeep.

À l'avant, le nouvel éclairage à LED sera calqué sur celui des récentes Dacia Logan et Sandero.

En revanche pour ceux qui s'attendent à voir le nouveau logo, officialisé il y a quelques jours, il faudra encore attendre un peu plus longtemps. En effet, pour le voir sur les prochains modèles de la marque, il faudra attendre 2022. C'est seulement à ce moment là que ce logo, avec le "DC" stylisé, symétrique, remplacera l'ancien (actuel) logo sur la calandre. Pour avoir une idée de ce que cela peut rendre, il suffit de regarder le concept Bigster.

Galerie: Nouvelle identité visuelle Dacia

3 Photos

À l'intérieur, le Duster Phase 2 adoptera le nouvel écran tactile façon Sandero, de plus grande taille, pour un look plus haut de gamme. Il n'y aura sans doute pas grand-chose d'autre, à part une nouvelle sellerie et de nouvelles garnitures.

Selon un document qui avait fuité il y a quelques mois, le Duster 2021 sera uniquement disponible avec la transmission automatique à double embrayage EDC dans la version équipée du moteur essence TCe de 150 ch. Le reste des groupes motopropulseurs devrait rester inchangé, c'est-à-dire sans aucune hybridation, bien qu'il existe une option bicarburation avec le bloc TCe 100.

En principe, la marque appartenant au Groupe Renault acceptera les commandes de la voiture à partir de juillet. Quant à l'arrivée sur les routes, elle est attendue pour le mois de septembre 2021.