Alors qu'Harley-Davidson signe d'excellents débuts pour sa nouvelle Pan America sur le segment des trails, du côté de chez BMW, on peaufine la nouvelle génération de sa reine GS. Et nos photographes espion ont réussi à immortaliser ce qui semble être la prochaine BMW R 1300 GS. Sans surprise, certaines parties de la moto sont camouflées. Ça se comprend, surtout pour un modèle aussi important que celui-ci.

Les photos semblent montrer un prototype qui n'en est encore qu'aux début du développement. Et qui se cache encore des objectifs indiscrets. Les culasses, en particulier, sont enveloppées de mystère et de tissus noirs, ce qui ne permet pas encore de bien les voir. Technologie ShiftCam évoluée, ou autre chose ?

En prévision des exigences retardées de la norme Euro 5 concernant la réduction du bruit, qui devraient entrer en vigueur en 2024, BMW semble se concentrer sur son système d'échappement. Le silencieux de ce prototype semble beaucoup plus compact que celui de la génération précédente. Il semblerait que les Bavarois soient aussi préoccupés par l'optimisation de la puissance existante à l'heure actuelle, plutôt que l'augmentation à tout prix de la puissance et du couple - même si ça viendra aussi un jour ou l'autre.

On notera qu'il a un nouveau cadre, ainsi qu'un nouveau bras oscillant - bien qu'encore une fois, nous ne pouvons pas voir les détails clairement pour le moment en raison du camouflage prudent de la part de BMW. Il a également été suggéré que le sous-châssis ici sera probablement très différente de ce que nous voyons aujourd'hui.

Autre changement majeur, le phare de style beaucoup plus conventionnel, qui semble avoir mis de côté la signature asymétrique de BMW. Qu'on aime ou pas, ce choix de style distingue définitivement son look du reste de la gamme ADV - comme si le fait d'être une GS ne suffisait pas...? Reste à voir à quoi ressemblent les feux à LED dans cette nouvelle forme lorsqu'ils sont allumés, mais pour être honnête, ils nous manqueront un peu.

Parmi les autres changements attendus, l'écran TFT de 10,25 pouces de la RT devient un élément de série, tout comme le régulateur de vitesse à radar, la détection des angles morts et l'éclairage d'angle. Il est également question d'une future M 1300 GS axée sur le tout-terrain, ainsi que d'une R 1400 GS destinée aux touristes les plus passionnés. À ce stade, cependant, il ne s'agit que de rumeurs, et il est difficile de savoir si tout ce qui est évoqué se concrétisera.

Ce prototype n'en est encore qu'à ses débuts. La version finale devrait donc faire son apparition vers la fin de l'année civile 2022. Qu'espérez-vous de la R 1300 GS ? Ce que vous voyez ici correspond-il plus ou moins à ce que vous attendiez et/ou espériez ? Faites-nous en part dans les commentaires ci-dessous !