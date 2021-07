Lors des courses de Drag Race, les sportives et les supercars sont monnaie courante. Plus récemment, les Tesla sont également devenues des concurrentes populaires et redoutables. Quelle que soit la course de dragsters à laquelle vous vous rendez dans le monde, nous pouvons vous garantir que vous ne trouverez que difficilement des fourgonnettes sur la ligne de départ.

Comme il existe toujours des exceptions, cette fourgonnette noire qui ne paye franchement pas de mine risque de faire beaucoup de dégâts. Si l'utilitaire allemand ne semble pas vraiment rapide à première vue, il est en fait propulsé par un V8 biturbo.

C'est GAD Motors, une société allemande de tuning connue pour ses créations à forte puissance, qui est à l'origine de ce projet. À l'origine, le Mercedes Classe V est équipé d'un moteur diesel de 190 chevaux (142 kilowatts). GAD a vu l'opportunité d'installer un V8 biturbo de 4,0 litres dans le compartiment moteur, mais le moteur n'était pas très bien adapté.

Pour résoudre ce problème, le préparateur allemand a dû créer un moteur sur mesure pour le projet, ce qui a donné naissance à un M177 avec des pièces GAD modifiées. Oui, c'est le même moteur que vous trouverez à l'intérieur de l'Aston Martin DBX, qui équipe maintenant ce luxueux fourgon.

Mieux encore, l'intérieur de ce Classe V n'a pas été modifié, et nous sommes certains que le conducteur et les passagers pourront naviguer dans le confort et le style sur les tronçons non limités de l'Autobahn allemande.

La puissance finale du moteur M177 personnalisé est de 585 ch (436 kW). Ce chiffre assez incroyable pour une fourgonnette est associé à des freins en céramique et à une suspension modifiée. GAD a également installé un nouveau système d'échappement, que vous pourrez entendre dans la vidéo.

Alors, la prochaine fois que vous verrez une Classe V sur une piste d'accélération, ne la jugez pas tout de suite. Il vaudra mieux ouvrir son capot avant de défier l'humble transporteur de personnes dans une course de dragsters.