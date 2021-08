Il était temps que Land Rover apporte de la fraîcheur à son Range Rover. Voilà neuf longues années qu'il est sur le marché et vous serez heureux d'apprendre qu'une nouvelle génération est en route. Elle est pour le moment en cours de développement, ce qui n'a pas échappé à nos photographes espion qui traquent la moindre voiture déguisée.

Cette fois, le Range Rover a été aperçu en Allemagne, près du Nurburgring. Hélas, il porte encore et toujours un lourd camouflage qui nous empêche d'admirer son style. Cet habillage ne laisse rien entrevoir, même pas les feux avant ou arrière. On remarque cependant la présence d'un pictogramme triangulaire jaune, ce qui signifie que ce prototype dispose d'une unité électrique. Il s'agit d'un véhicule hybride rechargeable qui bénéficie désormais d'une trappe de recharge sur l'aile arrière, et non plus au niveau de la calandre.

Curieusement, Land Rover reste muet à propos de la cinquième génération de son SUV. Nous supposons qu'elle reposera sur la plateforme MLA (Modular Longitudinal Architecture) capable aussi bien d'accueillir des motorisations purement thermiques qu'hybrides. Il se dit que cette génération montera en gamme pour se rapprocher un peu plus des Bentley Bentayga et Rolls-Royce Cullinan bien que ce dernier restera le plus cher du trio. Les bruits de couloir annoncent l'arrivée d'une version 100% électrique en 2024, mais rien n'est pour le moins sûr.

Le constructeur anglais profitera du remodelage de son Range Rover pour l'équiper des technologies dernier cri. On pense notamment à la conduite autonome/semi-autonome ainsi que toutes les nouveautés découvertes à bord du Velar et du Defender.

En attendant, nous espérons découvrir la nouvelle génération du Range Rover en fin d'année ou début d'année prochaine. Restez branchés, nous surveillerons de très près chaque faits et gestes du nouveau Range Rover.