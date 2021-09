Kathy Hochul n'a pris ses fonctions qu'au mois d'août dernier, mais la nouvelle gouverneure de l'État de New York a déjà signé un projet de loi qui devrait faire couler beaucoup d'encre. Dans une annonce faite par le service de presse du bureau du gouverneur de New York, Kathy Hochul a signé un projet de loi interdisant la vente de véhicules neufs à moteur à thermique d'ici 2035.

Si cette date vous semble familière, c'est normal, puisque cette mesure est calquée sur un décret pris par le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, en septembre 2020. Selon ce projet de loi, toutes les voitures neuves et toutes les camionnettes neuves vendus à New York devront afficher zéro rejet de CO 2 en 2035. Les poids lourds vendus dans l'État de New York d'ici 2045 devront suivre le mouvement.

Outre ce qui est mentionné, la loi exige l'élaboration d'une stratégie de développement concernant les véhicules à zéro émission d'ici 2023. L'autorité de recherche et de développement de l'énergie de l'État de New York (NYSERDA) mènera la charge à cette fin, en accélérant la mise en œuvre des politiques et programmes nécessaires pour atteindre les objectifs mentionnés dans le projet de loi.

Néanmoins, ce projet de loi est un peu moins sévère par rapport à celui acté en Europe, puisque pour l'État de New York, les véhicules hybrides rechargeables sont considérés comme des modèles zéro émission, tout comme les voitures 100 % électriques et les voitures à hydrogène.

Ce projet de loi précède la semaine du climat 2021 qui se déroulera la semaine prochaine, afin de soutenir l'objectif final de l'État de New York, qui est de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 85 % d'ici 2050. Ce projet de loi va de pair avec l'objectif du président Joe Biden, qui souhaite que les véhicules électriques représentent la moitié des ventes de voitures neuves aux États-Unis d'ici 2030.