Dans un marché européen aux prises avec la crise des semi-conducteurs et les problèmes post-pandémie, les chiffres des immatriculations de voitures neuves d'août 2021 ont enregistré un résultat historique.

Pour la première fois, il s'est vendu plus de voitures hybrides rechargeables et de voitures électriques que de modèles diesel. Un dépassement retentissant quand on sait que jusqu'à il y a quelques années, le diesel était le premier choix de plus de la moitié des conducteurs du Vieux Continent.

Passons en revue les modèles hybrides rechargeables les plus vendus en août qui ont contribué à cet incroyable dépassement.

Tout d'abord, les données. En août, les voitures à batterie représentaient 21 % des ventes totales, tandis que le diesel n'en représentait que 20 %. Les raisons de l'essor des véhicules hybrides sont nombreuses.

Ford Kuga Mercedes GLC BMW Serie 3

L'augmentation de la gamme de modèles proposés et la présence d'incitations étatiques et régionales ont joué un rôle assez important, mais elles ne suffisent pas à elles seules à expliquer ce résultat. Selon Felipe Munoz, analyste chez Jato, des modèles plus attrayants sont arrivés sur le marché et de nombreux consommateurs ont compris les avantages de ce type de véhicule.

Si l'on regarde le Top 10 des voitures hybrides rechargeables les plus vendues en août, on constate trois nouvelles entrées et une croissance très importante pour trois modèles.

En tête de liste, on trouve le Ford Kuga (qui a toutefois enregistré une baisse de 26 % par rapport à août 2020). Le Mercedes GLC et la BMW Série 3 sont également sur le podium. Cette dernière a doublé ses ventes depuis 2020, ce qui démontre l'intérêt croissant pour les modèles PHEV.

Il y a aussi la Mercedes Classe A qui, bien que ses ventes soient en baisse, se maintient face aux voitures espagnoles. La nouvelle Cupra Formentor et la Leon (dans ses versions Seat et Cupra) ont surpris. Le Peugeot 3008 se porte également bien, tandis que le nouveau Hyundai Tucson s'est maintenu face au BMW X3 et à l'Audi A3.

Voici les données complètes :