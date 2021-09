Le fantasme est peut-être en train de devenir réalité. D'après le site Les Alpinistes, la gendarmerie aurait commandé plusieurs exemplaires de l'Alpine A110 afin de resserrer les rangs de l'ERI, l'Equipe Rapide d'Intervention.

Au total, ce sont 36 Alpine A110 qui auraient été commandées dont deux versions banalisées. Quelques exemplaires auraient déjà été livrés par le constructeur français, et seraient dans les ateliers du carrossier Durisotti que nous avons contacté et qui n'a pas encore répondu à nos questions.

Galerie: Alpine A110 Gendarmerie (2018)

4 Photos

Il faut dire que la rumeur enfle depuis la présentation de l'Alpine A110, en 2017. Cette année déjà, nous évoquions le fait que la gendarmerie serait intéressée par la nouvelle Alpine. Si vous nous suivez depuis tout ce temps, vous vous souvenez peut-être de l'illustration que nous avons réalisée à ce sujet (en image de couverture).

Vous vous souviendrez aussi de ce sujet dans lequel les gendarmes de l'Aude avaient essayé la nouvelle Alpine mais qui évoquaient une consommation de carburant élevée comme on pouvait le lire sur leur publication Facebook :

"Les essais se sont révélés concluants... mais nos cartes carburant ne sont pas dimensionnées", expliquent en effet les gendarmes, avant d'ajouter : "Nous nous sommes donc résignés à la restituer au concessionnaire. Peut être la reverrons-nous un jour sur nos autoroutes !!".

Mais nous sommes tombés des nues lorsque nous avons appris que la gendarmerie avait préféré la Seat Leon Cupra pour remplacer ses vieillissantes Renault Mégane R.S. L'annonce a fait l'effet d'une bombe : comment se fait-il que la gendarmerie nationale choisisse un modèle étranger plutôt qu'une voiture Française ?

Finalement, seulement 17 unités de la Seat Leon Cupra ont été commandées. Une bonne partie d'entre elles sont déjà en service, mais la gendarmerie devait passer un nouvel appel d'offres pour compléter son parc comme expliqué par l'état-major : "l’objectif est d’aller vers des véhicules les plus propres possible. Il est très vraisemblable qu’on passe un autre marché pour compléter le parc avec une cinquantaine de véhicules hybrides".

Mais voilà, l'Alpine A110 n'est pas hybride, et le seul modèle français électrifié et puissant qui pourrait répondre à tous les critères est la Peugeot 508 PSE. La berline (existe aussi en break) de 360 ch a toutefois peu de chances d'être retenue, son prix est nettement plus élevé que la Leon Cupra.

Pensez-vous que l'A110 a finalement été retenue ? La suite au prochain épisode.