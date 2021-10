Le dernier crossover transformé en utilitaire vient de Dacia. Il s'agit du Duster Commercial, et c'est une excellente nouvelle pour les petites entreprises. Dacia a supprimé les sièges arrière pour maximiser sa capacité de chargement. Sans la banquette arrière, le Duster Commercial dispose d'un espace de chargement de 1623 litres, soit 1178 litres de plus que le modèle standard.

Malgré sa vocation utilitaire, le Duster Commercial est assez bien équipé à l'intérieur. Même en finition Essential il est équipé de série d'un régulateur de vitesse, d'une connectivité Bluetooth et USB, et même de commandes audio sur le volant. Optez pour le modèle Comfort et vous obtiendrez un écran tactile de huit pouces avec Apple CarPlay et Android Auto. Les deux versions sont également équipées de série de divers dispositifs de sécurité tels que le freinage automatique d'urgence, le contrôle de stabilité et les feux de route automatiques.

Quant à l'extérieur, il ne semble pas trop différent de la version standard. Vous aurez du mal à les distinguer si vous les voyez côte à côte. La seule différence réside dans les teintes foncées de la lunette arrière et du hayon de la version utilitaire. Les modèles standards et commercial du Duster Essential sont tous deux équipés de jantes en acier, de rails de toit, de garnitures non peintes et de feux de jour. Le modèle Comfort ajoute des panneaux plus colorés, des jantes en alliage et des phares antibrouillard.

Quatre moteurs sont disponibles pour le Duster Commercial. Tout d'abord, le trois cylindres 1,0 litre turbo développe 90 chevaux et 160 Nm de couple. Vient ensuite le 1,3 litre turbo, cette fois à quatre cylindres, qui développe 130 chevaux et un couple de 240 Nm.

Si vous avez besoin de transporter votre chargement un peu plus rapidement, il existe également une version légèrement plus puissante du 1,3 litre turbo. Celle-ci développe 150 chevaux et 250 Nm de couple. Il y a également une motorisation turbo diesel de 1.5 litre produisant 115 chevaux et 260 Nm. La transmission intégrale est en option sur la plupart des variantes.