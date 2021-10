Voici un modèle un peu spécial pour une cause, elle aussi, très spéciale. En 2017, la pilote et fondatrice de Valkyrie Racing, Renee Brinkerhoff, se lançait dans sa quête de traverser six épreuves disputées sur sept continents à travers 18 pays. Son but ? Attirer l'attention sur le problème du trafic d'enfants et récolter des fonds.

Nous sommes en 2021, et quatre ans plus tard, le Project 356 World Rally touche à sa fin et prendra bientôt la direction de l'Antarctique, l'ultime épreuve de ce périple, où Renee Brinkerhoff conduira sa Porsche 356A sur les routes et les chemins, si nous pouvons les appeler ainsi, les plus difficiles au monde. Elle tentera, par la même occasion, d'y réaliser un nouveau record de vitesse sur glace en Antarctique.

Pour cette nouvelle aventure, il a fallu que plusieurs spécialistes collaborent pour parvenir à modifier cette Porsche 356A en un véritable tout-terrain. La conception de la voiture a été supervisée notamment par Jason de Carteret et Kieron Bradley, deux explorateurs polaires détenteurs de plusieurs records, mais aussi ingénieurs à leurs heures perdues.

Un an et demi de travail ont été nécessaires à l'ingénieur Kieron Bradley pour concevoir et réaliser cette 356A, dont le système de skis et de chenilles a été précisément étudié pour permettre au modèle d'évoluer sur tous les types de terrains en Antarctique. Le tout a évidemment été étudié pour résister à des températures glaciales, allant parfois jusqu'à -50° C.

La voiture est également dotée de panneaux solaires capables de fournir jusqu'à un maximum de 150W au système embarqué, ainsi qu'un cric spécifique capable de soulever jusqu'à 4 tonnes, un arceau de sécurité et un système de sortie par les vitres arrière en cas de retournement.

Si l'ingénieur préconise une vitesse moyenne de 40 km/h tout au long des 356 miles (environ 570 kilomètres) de parcours en Antarctique, Renee Brinkerhoff et Jason de Carteret tenteront ensuite d'établir le nouveau record de vitesse sur la piste de glace bleue du camp Union Glacier.

Au total, plus de 500 000 dollars ont déjà été récoltés par le Project 356 World Rally et distribués via Valkyrie Gives à des associations caritatives.