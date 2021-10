Le groupe Volkswagen investit depuis des années dans la technologie de l'impression 3D qui commence aujourd'hui à porter ses premiers fruits. La marque VW commencera très bientôt à mettre en œuvre des composants imprimés en 3D dans les voitures de série, et Porsche, la marque sportive de la famille VAG, propose désormais des sièges baquets complets imprimés en 3D pour certains de ses modèles.

Après qu'un groupe restreint de conducteurs Porsche a testé les nouveaux sièges baquets, le constructeur automobile a procédé aux derniers ajustements et préparé le produit pour sa commercialisation. Disponibles par le biais de la nouvelle offre de pièces détachées signées Porsche Tequipment, les sièges sont désormais vendus avec un supplément de prix pour divers modèles 718 Boxster, Cayman et 911. À partir de février de l'année prochaine, les sièges imprimés en 3D seront disponibles auprès de Porsche Exclusive Manufaktur et seront également intégrés au configurateur de voitures neuves en ligne de Porsche.

Galerie: Sièges baquets Porsche imprimés en 3D

4 Photos

Ce nouveau produit ne se limite pas à son look unique, affirme fièrement Porsche. Le point fort du nouveau design du siège est la section centrale, qui est le composant principal produit avec une imprimante 3D avec le coussin et le dossier. La section centrale est disponible en trois degrés de rigidité différents, ce qui signifie que le siège peut être personnalisé pour répondre aux besoins spécifiques du client. Pour l'anecdote, la même technologie a été utilisée pour les sièges du concept Mission R du salon IAA de Munich 2021.

"Les sièges adaptés à chaque conducteur sont disponibles depuis longtemps dans le sport automobile professionnel", explique Lars Kern, pilote d'essai de Porsche. "Désormais, Porsche propose également une personnalisation homologuée pour la route avec différents degrés de rigidité en série. Lors des premiers essais, j'ai été impressionné par l'ergonomie - la position du siège légèrement plus basse et le meilleur soutien des cuisses sont similaires à ce que l'on obtient du siège d'une voiture de course. La ventilation passive est également impressionnante".

Pour l'instant, les sièges baquets imprimés en 3D seront disponibles pour tous les modèles Porsche qui sont autrement disponibles avec des sièges baquets complets conventionnels. Le constructeur automobile promet également qu'il pourra adapter les nouveaux sièges aux véhicules déjà livrés. Enfin, même le siège passager de certains modèles pourra être remplacé par un siège baquet imprimé en 3D.