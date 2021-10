Y'aura-t-il un jour où nous arrêterons de parler du Lada Niva ? Probablement pas. Non pas que nous ne voulions plus parler de cet infatigable tout-terrain qui continue d'avoir une communauté de fans impressionnante, mais il est vrai que ces carrières longues de plusieurs décennies (depuis 1977 !) sont de plus en plus rares dans ce monde où tout va toujours plus vite.

Et le Lada Niva se prépare également aux changements actuels, n'hésitant pas... à s'électrifier. Stephen Hawking ne disait-il pas que "l'intelligence, c'est la capacité de s'adapter au changement" ?

Rassurez-vous, le Lada Niva que nous vous présentons aujourd'hui reste avant tout un 4x4 à transmission intégrale, imbattable à la campagne et dans la neige. Mais il a subit une préparation "apparemment" simple pour devenir 100 % électrique.

Et comme si ça ne suffisait pas, le Niva électrique reste excessivement bon marché : à partir d'environ 10 000 euros seulement !

La trouvaille vient de nos collègues de Motor1.com en Russie, grands connaisseurs de l'histoire et des nouveautés du modèle, qui nous ont présenté Elantrie, une société allemande, qui fait partie de Schmid GmbH et qui est chargée de réaliser la conversion.

Si le processus reste simple, le prix de la conversion reste imbattable : 2800 euros. Un prix des plus attractifs, notamment compte tenu de ce qu'il offre en retour, mais qui, proportionnellement au prix du Niva, est finalement un peu élevé. Pour rappel, le Niva Legend se vend encore pour 632 000 roubles en Russie, ce qui équivaut à 7650 euros.

Tout ça pour dire que le prix de cette voiture électrique serait inférieur à 10 450 euros, ce qui en ferait l'une des voitures électriques les moins chère, même en dessous de la Dacia Spring. En tout cas si elle venait jusqu'à chez nous... Vous pensez que ça marcherait ?

Esthétiquement, rien ne change ou presque, puisqu'il n'y a évidemment plus de pot d'échappement. Côté mécanique, sous le capot, le moteur électrique produit 87 ch, soit cinq chevaux de plus que la version d'origine. Il est alimenté par une batterie lithium-ion d'une capacité de 30 kWh installée à la place du réservoir de carburant.

La version zéro émission du Lada Niva a une autonomie comprise entre 130 et 300 km selon l'utilisation, selon la société Elantrie. La conversion est également capable de transformer la voiture en une sorte de générateur externe qui met à disposition une partie de l'énergie stockée par la batterie pour alimenter d'autres appareils embarqués.