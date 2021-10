Ça bouge dans la gamme Mazda en cette fin d'année, avec notamment plusieurs annonces, dont une offensive dans le segment des SUV grâce à deux nouveaux SUV au catalogue européen avec les CX-60 et CX-80. En Amérique du Nord, trois autres SUV vont arriver, à savoir les CX-50, CX-70 et CX-90. Sur le Vieux Continent, le CX-50 serait en réalité la nouvelle génération du CX-5 qui devrait garder le même patronyme.

Si la gamme de SUV de la firme nipponne va se garnir très prochainement, Mazda ne semble pas vouloir décidé à remplacer son petit modèle, à savoir le CX-3, qui est en quelque sorte le penchant SUV de l'ancienne génération de Mazda3. Disponible depuis 2014, le CX-3 fête cette année ses sept ans de carrière, un cycle de vie normal pour une voiture moderne, et c'est pourquoi Mazda s'apprête à le retirer de son catalogue d'ici la fin de l'année.

Szymon Soltysik, le responsable des relations publiques de la marque en Pologne, a annoncé aux journalistes d’Auto Katalog : "Nous prenons les dernières commandes pour le CX-3. Les ultimes exemplaires pour l’Europe seront produits en décembre."

D'une manière générale, la gamme du CX-3 a déjà été bien réduite en France. Actuellement, il n'est plus disponible qu'avec une seule motorisation, un essence quatre cylindres de 2,0 litres de cylindrée Skyactiv-G de 121 chevaux avec la boîte manuelle. Le CX-3 est donc amené à disparaître d'ici quelques semaines et à laisser pleinement le champ libre au CX-30, plus imposant et plus cher (à partir de 26 900 euros, contre 22 900 euros pour le CX-3), mais aussi plus moderne.

Mazda va également électrifier sa gamme, les CX-60 et CX-80 seront proposés avec des groupes motopropulseurs hybrides rechargeables accueillant un moteur essence quatre cylindres et un bloc électrique. Par la suite, les moteurs Skyactiv-X six cylindres et Skyactiv-D diesel seront proposés avec une hybridation légère de 48V. Ces motorisations seront inaugurées sur la nouvelle génération de Mazda6.

Mazda se concentrera également sur la MX-30 et son évolution. Actuellement disponible uniquement en 100 % électrique, le SUV compact recevra une variante hybride avec un moteur rotatif au premier semestre 2022. En parlant d'électrification, un nouveau modèle développé sur une plateforme conçue exclusivement pour les voitures électriques fera ses débuts en 2025. Enfin, Mazda prévoit de ne vendre que des modèles électrifiés à partir de 2030.