La marque britannique vient de dévoiler un vaste plan de recrutement pour l'année 2022. Au total, 113 nouveaux apprentis seront recrutés pour travailler au sein de l'usine Bentley de Crewe dans divers secteurs d'activité.

Les candidats peuvent soumettre leur CV à l'adresse www.bentleycareers.com. Bentley propose des postes au sein de plusieurs départements, sur les lignes de production notamment, mais aussi en marketing et en communication, en passant par l'ingénierie des systèmes et la gestion commerciale. Dans le cadre de sa stratégie Beyond 100, environ 20 % des recrutements concerneront des postes dédiés aux métiers du numérique, comme l'ingénierie logicielle et la science des données.

Pour compléter sa phase de recrutement, Bentley sera présent dans plusieurs universités britanniques pour présenter ses offres d'emploi en mettant en relation les étudiants avec plusieurs employés de l'entreprise.

Cette nouvelle génération jouera "un rôle clé", selon Karen Lange, membre du conseil des ressources humaines chez Bentley Motors, dans un secteur comme l'industrie automobile qui "connaît des changements sans précédent".

Comment postuler ?

Tout d'abord, vous devez vous inscrire dans la section "Mon profil".

Une fois que c'est fait, vous pouvez consulter les emplois disponibles sur la page "Recherche" et ensuite postuler en envoyant votre CV.

Si vous êtes sélectionné, vous serez contacté par un membre des ressources humaines qui fera plus ample connaissance avec les candidats.

Pour les personnes sélectionnées, il y aura un entretien basé sur les compétences autour des valeurs de la marque Bentley, comprenant une courte présentation ou un exercice pratique, en fonction du poste demandé.

Pour rappel, la firme britannique s'est notamment fixée pour objectif de parvenir à la neutralité carbone d'ici à 2030, une étape importante à laquelle contribuera une gamme de modèles entièrement électriques. Pour l'instant, Bentley se limite à proposer deux modèles hybrides rechargeables, mais d'autres modèles électrifiés suivront bientôt.

La première à arriver sur le marché fut le Bentley Bentayga Hybrid avec un groupe motopropulseur essence V6 de 3,0 litres de cylindrée développant quelque 335 chevaux et associé à un moteur électrique alimenté par une batterie de 17,3 kWh fournissant une puissance supplémentaire de 120 chevaux et jusqu'à 50 kilomètres d'autonomie sans émissions, selon le cycle NEDC.

Le Bentayga a ensuite été rejoint par la Flying Spur hybride équipée d'un V6 2.9 litres développant un total de 544 chevaux et 750 Nm de couple grâce à une bloc électrique de 136 chevaux alimentée par une batterie de 14,1 kWh qui permet à la voiture de parcourir jusqu'à 40 kilomètres (mesurés selon le cycle WLTP) en 100 % électrique.