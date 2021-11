2022 s'annonce comme une année intéressante pour BMW, qui va accélérer dans le domaine de l'électrification après l'arrivée des iX3, iX et autres i4. La firme bavaroise devrait consolider son offensive électrique et répondre coup pour coup à Mercedes-Benz.

À Munich, néanmoins, on n'oublie pas que la clientèle BMW est un peu particulière. Ainsi, avant que les moteurs endothermiques ne disparaissent complètement, comme la marque l'a annoncé d'ici 2030 dans son cas, il y aura encore quelques voitures "plaisir", comme la nouvelle M2 qui devrait être présentée l'année prochaine. Voici donc un petit récapitulatif des nouveautés prévues par BMW pour l'année prochaine.

BMW X1 et iX1

L'actuel BMW X1 a déjà anticipé le changement de plateforme et le passage à la traction (ou à la transmission intégrale) que la Série 1 n'a mis en œuvre que récemment, avec la troisième génération présentée en 2019. Le prochain X1, qui pourrait être dévoilé dès cette fin d'année 2021, aura donc les mêmes dessous que la Série 1 actuelle, mais proposera également une variante 100 % électrique avec le iX1.

Le nouveau BMW X1 disposera d'une gamme de moteurs quasiment entièrement électrifiés, avec des blocs micro-hybrides et des hybrides rechargeables. L'offre sera, d'une manière générale, assez similaire à celle de la nouvelle BMW Série 2 Active Tourer. Pour la première fois, il pourrait également y avoir un modèle sportif dénommé M35i et qui reprendrait le quatre cylindres 2,0 litres de 306 chevaux de la BMW M135i.

BMW Série 2 Active Tourer

La deuxième génération du monospace compact a été dévoilée au début du mois, mais ne sera commercialisée qu'au premier semestre 2022. Légèrement plus grand que la génération sortante, il mesure environ 4,4 mètres de long et dispose d'un volume de coffre de 415 litres, pouvant atteindre 470 litres grâce à sa banquette coulissante.

L'habitacle reçoit une nouvelle instrumentation numérique dérivée de celle des modèles électriques. Concernant les motorisations, le Série 2 Active Tourer sera d'abord disponible en 218i et 218d de respectivement 136 chevaux et 150 chevaux. Les versions 220i et 223i de 156 et 204 chevaux auront le droit à une micro-hybridation.

BMW M2

La deuxième génération de BMW Série 2 Coupé, qui vient tout juste d'être présentée, sera complétée dans le courant de l'année 2022 par la version la plus sportive, la fameuse BMW M2, mais elle pourrait n'être commercialisée qu'en fin d'année, ou au début de l'année 2023, dans une version "classique" avant l'arrivée de la variante Compétition. À moins que BMW décide de faire comme pour les M3 et M4 et de ne commercialiser que la version Compétition pour la France.

Attendez-vous à une calandre à peu près similaire à celle d'une M3 et d'une M4, et à un six cylindres en ligne 3,0 litres de 450 chevaux, soit 40 équidés de plus que le modèle sortant. Vous devriez avoir le choix entre boîte manuelle et boîte automatique, et propulsion ou bien transmission intégrale. Là encore, reste à voir si la boîte manuelle sera disponible en France.

BMW M3 Touring

Déjà officialisée par BMW, la M3 Touring fera ses débuts en 2022 et partagera les mécaniques du duo M3 et M4, tout en arborant la grande calandre qui fait l'objet de nombreux débats.

Il y aura deux versions au choix : "classique" avec 480 chevaux ou Compétition avec 510 chevaux. Toutes deux seront animées par le six cylindres en ligne 3,0 litres bi-turbo, en boîte manuelle ou en boîte automatique, et en propulsion ou en transmission intégrale. En France, comme les M3 et M4, nous ne devrions pas avoir le droit à la boîte manuelle. À voir si la version propulsion sera proposée également, les clients de break sportif étant peut-être plus enclin à se doter de quatre roues motrices pour ce type de sportive un tantinet familiale.

BMW M4 CSL

Après la M4 et sa variante Compétition, une version encore plus extrême et exclusive de la M4 est en préparation, un modèle faisant écho aux CSL d'antan.

La BMW M4 CSL, si elle se nomme bien ainsi, aura le droit à environ 550 chevaux, une cavalerie uniquement distribuée aux roues arrière, et une grosse cure d'allègement avec l'utilisation de carbone à profusion, un peu partout au niveau de la carrosserie, mais aussi dans l'habitacle.

BMW Série 5

Présentée en 2017 et restylée à la fin de l'année 2020, l'actuelle Série 5 n'est pas encore prête à prendre sa retraite, mais le développement de nouvelles plateformes à partager avec les modèles électriques a peut-être convaincu BMW de raccourcir légèrement le cycle de vie de sa berline, même s'il semblerait que nous devrions encore attendre au moins deux ans avant de voir arriver la nouvelle BMW i5.

Les photos espion de la nouvelle BMW Série 5 suggèrent une silhouette plus fine et élancée, avec une calandre moins proéminente que celle de la Série 7, tandis que la gamme de moteurs devrait être entièrement électrifiée, avec de la micro-hybridation et de l'hybride rechargeable. Cette nouvelle génération de Série 5 devrait être présentée à la toute fin du second semestre 2022, pour une commercialisation qui n'arrivera pas avant 2023.

BMW Série 7

Pour le porte-étendard de la gamme BMW, 2022 sera l'année du changement. Une nouvelle génération pointera le bout de son nez, avec son lot de motorisations micro-hybrides et hybrides rechargeables, mais aussi une variante 100 % électrique, concurrente de la Tesla Model S, à savoir la BMW i7. Esthétiquement, il devrait y avoir de gros changements, avec une calandre toujours aussi massive et des feux à double étage.

La BMW i7 sera l'alter ego électrique de la Série 7, tout comme l'EQS l'est à la Classe S. Pour ce vaisseau-amiral 100 % électrique, on évoque la présence de deux moteurs électriques et d'une puissance en crête de 760 chevaux, le tout alimenté par une batterie d'une capacité de 120 kWh.

BMW Série 8 restylée

De nombreuses photos espion prouvent que BMW semble prêt à actualiser toute la gamme de Série 8, du Coupé au Cabriolet, en passant par la version Gran Coupé. Les changements esthétiques devraient se concentrer au niveau des boucliers et des optiques, tandis qu'il devrait y avoir quelques changements au niveau du système d'info-divertissement.

Aucune information n'a encore été confirmée concernant les moteurs. Les six cylindres pourraient recevoir une hybridation légère, tandis que les versions hybrides rechargeables et 100 % électriques devront patienter jusqu'au renouvellement de cette génération, soit pas avant au moins quatre ans.

BMW X8

BMW a enregistré un certain nombre de nouveaux acronymes avec les numéros 7, 8 et 9, et le premier à être utilisé sera le X8, un SUV encore plus imposant que le X7, puisqu'il ne s'agira pas d'une version coupé du modèle pré-cité. Des motorisations micro-hybrides et hybrides rechargeables sont attendues, et une variante BMW Motorsport serait même prévue avec plus de 700 chevaux grâce à trois moteurs : deux électriques et un thermique.

Le BMW X8 pourrait être dévoilé avant la fin de cette année, pour un lancement au printemps 2022. Quant au tarif, il devrait devenir le modèle BMW le plus cher du catalogue, avec un prix de base largement au-dessus des 100 000 euros.