Les résultats des ventes du mois de novembre 2021 viennent de tomber, et ils ne sont pas très bons. Le marché automobile peine à se relever avec une baisse de 3,2% enregistrée le mois dernier (121 995 immatriculations) par rapport à novembre 2020 (126 047 immatriculations) et de 29,4 % par rapport à novembre 2019 (172 731 immatriculations) !

Il semblerait en revanche qu'il y ait une crise à deux vitesses. En effet, si les immatriculations de voitures neuves chutent, cette tendance ne touche pas tous les segments de marché. En effet, et comme l'affirme AAA Data, les voitures de luxe se vendent comme des "petits pains" puisque leurs ventes ont augmenté de 77% depuis le début de l'année par rapport à 2020.

Nouveau Land Rover Range Rover Tesla Model S

Cette hausse serait due à Tesla, dont les ventes ont bondi de plus de 250%, mais aussi, à Ferrari (+14,8 %) et Jaguar-Land Rover (+21,7 %). Avec l'arrivée du Model Y et du SUV Purosangue du côté du constructeur italien, cette hausse devrait se poursuivre encore et encore, surtout si l'on tient compte du fait que le SUV Urus est le modèle le plus vendu chez Lamborghini, et que le Purosangue devrait profiter de cette aubaine pour convaincre davantage de clients.

Lamborghini Urus

Contrairement au marché VN, celui des véhicules d'occasion (VO) se porte plutôt bien. Il est en progression de 5,1 % "grâce à une accélération de la demande pour les modèles les plus récents de moins de 5 ans (+ 16,7 %)". AAA Data table même pour une année record avec déjà plus de 5,5 millions de transactions en seulement 11 mois.

De son côté, AutoScout24 affirme que les motorisations essence sont très recherchées avec une hausse de 8,5 %. Cela se fait au détriment des motorisations diesels (-3,2 %). Si l'on analyse le marché de l'occasion marque par marque, c'est DS qui tire son épingle du jeu avec des immatriculations qui augmentent de 23,8 % et une part de marché en progression de 18 %. C'est aussi le cas de Porsche (+17,4 % en volume et +11,9 % en part de marché) et de Toyota (+34,8% en volume et de +28,5% en part de marché).

Motorisation Nov-21 PDM Nov-20 PDM Prog 21-20 Prog PDM GAZOLE 249.797 54,16% 257.924 58,67% -3,15% -7,69% ESSENCE 182.010 39,46% 167.597 38,13% 8,60% 3,51% HYBRIDE 20.369 4,42% 9.766 2,22% 108,57% 98,79% ELECTRIQUE 6.098 1,32% 2.136 0,49% 185,49% 172,10% Gaz 1.842 0,40% 1.638 0,37% 12,45% 7,18% DIVERS 1.057 0,23% 535 0,12% 97,57% 88,31%

Répartition des ventes de véhicules d'occasion par type de motorisation selon AutoScout24