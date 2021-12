Lorsque les YouTubers mettent la main sur une Volkswagen Golf pour la conduire à fond sur l'Autobahn, il s'agit généralement d'une GTI. Voire d'une Golf R. Ok, mais qu'est ce que ça donne une Golf "normale" ? Celle de "Monsieur Tout-le-monde" ? Justement, voici une vidéo dans laquelle c'est une Golf 8 2.0 TDI qui a été mis à l'épreuve sur un tronçon libre de l'autoroute. Allemande évidemment.

Pour rappel, la dernière génération de Golf en date, la huitième, est proposée en diesel avec un bloc 2.0 TDI qui développe plusieurs puissances. En l'occurence, le quatre cylindres de la Golf 2.0 TDI développe de base 115 chevaux et 300 Nm de couple. Une version de 150 chevaux et 360 Nm est également proposée. Sans oublier la Golf GTD, toujours avec un bloc 2.0 TDI, qui pousse à 200 ch et 400 Nm de couple.

La voiture choisie dans la vidéo est la version intermédiaire de 150 chevaux.

Ce type de moteur est parfait pour l'Autobahn grâce à sa faible consommation de carburant sur autoroute, mais il est également assez pêchu en raison de son couple à bas régime. Comme c'est le cas pour les moteurs diesel, il perd son souffle à l'approche de la vitesse maximale. Mais si les conditions le permettent, alors il arrive quand même à accrocher les 240 km/h.

Bien que ce ne soit pas quelque chose d'extraordinaire, cela montre que vous n'avez pas nécessairement besoin d'une GTI ou d'une R pour aller vite en termes de vitesse maximale sur une route droite. Même si l'épreuve du Dieselgate a incité VW à accélérer son programme de véhicules électriques, le bon vieux TDI devrait perdurer. Et Volkswagen de s'intéresser de très près aux carburants synthétiques, qui intéressent également Porsche !