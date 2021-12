La Toyota GR Yaris ne suffit pas. Le constructeur japonais travaille depuis un certain temps sur un modèle encore plus sportif qui pourrait atteindre le potentiel maximal de son châssis et de son moteur. Le magazine japonais Mag-X fournit des détails supplémentaires sur la version spéciale qui pourrait tout simplement s'appeler "GRMN" et être présentée au Tokyo Motor Show qui se tiendra du 14 au 16 janvier 2022.

Trois âmes

Nous avons déjà vu le nom "GRMN" sur la précédente Yaris. Toutefois, ce modèle, dont seulement 600 exemplaires ont été produits, était équipé d'un moteur 1.8 L de 212 ch, rien à voir avec ce que Toyota prévoit pour la nouvelle.

Cette Yaris a déjà été aperçue lors d'essais sur le Nurburgring et, selon le magazine japonais, elle sera proposée en trois variantes, dont un modèle standard et un davantage orienté piste. Il est également question d'un "Pack Rallye" plus spartiate conçu pour une utilisation tout-terrain avec une suspension spécialement calibrée et des jantes de 15 pouces.

Notre comparatif Essai comparatif - La Toyota GR Yaris affronte la Toyota Yaris GRMN

Prêt pour la course

Les versions ultra-sportives de la Toyota Yaris devraient être réunies par le moteur trois cylindres 1.6 L développant jusqu'à 272 ch et 390 Nm de couple. Sous le capot, cependant, les changements comprendront également une transmission avec des rapports plus courts, un embrayage plus puissant et un différentiel mécanique à glissement limité.

La Yaris GRMN pourrait perdre 30 kg supplémentaires, ce qui donnerait un poids total de 1250 kg pour la version de base et d'environ 1260 kg pour la version préparée pour la piste. Cette dernière sera équipée d'une série d'appendices aérodynamiques supplémentaires et, pour compenser l'augmentation de poids, Toyota devrait supprimer complètement les sièges arrière et faire un usage intensif de la fibre de carbone.

La GRMN devrait être 10 mm plus large et 10 mm plus basse que la GR. Selon Mag-X, la production débutera en juillet 2022 avec un plafond de 500 unités. En plus des couleurs Blanc Platine, Noir Précieux et Rouge Emotionnel déjà disponibles sur la GR, il y aura également l'option Gris Matter (limitée à 50 unités).

En outre, Toyota pourrait proposer un programme personnalisé pour adapter les réglages de la voiture aux goûts et aux styles de conduite de ses clients.