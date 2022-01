La Ford Mondeo n'est pas morte et enterrée, la preuve, une nouvelle génération est en cours de développement. Elle a été aperçue aux Etats-Unis, dans le Michigan, avec une carrosserie quasi à nu. Ces prototypes roulants nous permettent de découvrir le design de la nouvelle Mondeo, mais notre enthousiasme est modéré puisque nous l'avons déjà vue il y a quelques mois grâce aux images venues de Chine.

Il est clair que nous avons là affaire à la nouvelle Mondeo, il n'y a qu'à regarder la partie arrière et lire son nom. il semblerait que ce modèle soit destiné au marché chinois, des caractères sont visibles en dessous du feu arrière droit.

De plus, nous ne savons toujours pas si Ford commercialisera sa nouvelle Mondeo en France et en Europe. Des bruits de couloir chuchotent qu'elle sera remplacée par le Ford Evos, qui aurait plus de chances de succès sur notre marché. Le responsable de communication de Ford USA avait pourtant affirmé le contraire sur Twitter.

Le constructeur à l'ovale bleu pourrait intégrer une variété de motorisations sous sa nouvelle berline, à commencer par le moteur à essence 2.0 L de 245 ch qui semble motoriser ces prototypes. Il y aurait aussi une version hybride, et même hybride rechargeable à en croire les rumeurs. Rien n'est pour le moins sûr, Ford n'a absolument pas détaillé les motorisations de sa Mondeo.

Enfin, grâce aux informations venant de Chine, nous savons que la Ford Mondeo a un empattement de 2945 mm et qu'elle mesure 4935 mm de long, soit 66 mm de plus que la Mondeo en vente dans l'Hexagone.

Sa concurrente, la Volkswagen Passat n'est plus produite en version berline, elle continue toutefois d'être assemblée en break puisque cette déclinaison rencontre plus de succès auprès des clients. La neuvième génération est prévue en 2023.