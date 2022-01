Saviez-vous qu'en 1996, "le plus grand basketteur de tous les temps" roulait en Mercedes-Benz S600 Lorinser ? Cette voiture a aujourd'hui 26 ans, et si vous êtes un grand fan de Michael Jordan, ou simplement un collectionneur aguerri, son ex-voiture de luxe est aujourd'hui à vendre de l'autre côté de l'Atlantique.

D'après les photos publiées par Beverly Hills Car Club, malgré son âge, la voiture apparaît en excellent état. À l'intérieur comme à l'extérieur, tout brille de mille feux, mais le plus surprenant est que cette voiture affiche tout de même 157 000 miles, soit environ 253 000 km.

Sa carrosserie est peinte en bleu marine métallisé, et son intérieur est recouvert de cuir gris. Comme le mentionne l'annonce, elle est équipée d'une transmission automatique, de la climatisation, de sièges chauffants et électriques, d'un régulateur de vitesse, de vitres électriques, d'une direction assistée et même de coussins gonflables.

"Ce qui est cool avec la voiture, c'est que lorsque vous allumez le téléphone de la voiture, le nom de Jordan apparaît sur le tableau de bord". Alex Manos, patron du Beverly Hills Car Club.

Sous le capot se trouve un moteur V12 atmosphérique de 6,0 litres de cylindrée développant un peu moins de 400 ch, ce qui était énorme à l'époque. Sa puissance était transmise aux roues arrière via une boîte à cinq rapports.

Comme le souligne à juste titre le site Carbuzz, cette voiture est en fait à vendre depuis 2020 et elle ne trouve malheureusement pas d'acheteur. Cela fait donc près de deux ans que le coupé allemand de Michael Jordan recherche un nouveau garage qui saura le bichonner et prendra soin de lui pendant longtemps.

Son prix de vente actuel est de 135 000 $, soit environ 119 000 €. Il semblerait que ce ne soit pas la première fois que l'une des anciennes voitures de Michael Jordan rencontre quelques difficultés à la vente. Sa Mercedes-McLaren SLR 722 Edition à 695 000 $ peinait à trouver un acquéreur.