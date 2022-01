Si vous êtes follement amoureux de la BMW Z8, cette voiture vous fera craquer. Non, il ne s'agit pas d'une BMW Z8, mais elle s'en rapproche, et pour cause, ses créateurs ont remué ciel et terre pour que leur "Oletha" soit la plus ressemblante possible. Si vous nous lisez régulièrement, vous la connaissez sans doute puisque nous vous l'avons présentée en septembre dernier.

Nos confrères de Top Gear ont pu l'essayer, et dans la vidéo que vous retrouverez en haut de cet article, le présentateur explique succinctement la naissance de cette voiture inconnue du grand public. Comme vous l'aurez peut-être deviné, il s'agit en réalité d'une BMW Z4 que la société Smit Vehicle Engineering a remodelée en profondeur.

Outre sa carrosserie contenant plusieurs éléments en carbone, le moteur de ce coupé n'est pas d'origine. Les deux frères et créateurs de cette voiture y ont logé un V8 4.4 L tiré de la BMW M3 GTS (E92). Il est associé à une boîte de vitesses manuelle ZF à six rapports, chargée d'envoyer les 450 ch sur les roues arrière. Le 0 100 km/h est donné en quatre secondes pour cette voiture pesant à peine 1401 kg.

Prévue à seulement 100 exemplaires, la Smit Oletha dispose de pneus Michelin Pilot Sport 4S et de freins AP Racing. On peut également citer la présence d'un béquet arrière rétractable et d'une suspension réglage. Vendue à 450 000 $, l'Oletha espère séduire par son style qui rappelle par ailleurs le concept BMW Z07 présenté en 1997 et qui annonçait les lignes de ce qui deviendra la BMW Z8. Alors que le modèle de BMW n'a été commercialisé qu'en carrosserie cabriolet, le concept lui existait en cabriolet ET coupé.