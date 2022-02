La chaîne YouTube Garage 54 réalise des expériences toutes plus loufoques les unes que les autres. Sur Motor1.com, nous vous présentons régulièrement leurs travaux, comme cette Fiat Uno équipée de quatre silencieux, ou cette Lada à 14 roues.

Les Russes de Garage 54 ont eu une excellente idée : et si le toit de la voiture servait d'aérofrein ? Ni une ni deux, ils ont sacrifié une Lada (une de plus) en découpant sommairement son toit. Après avoir installé des vérins pour commander l'ouverture et la fermeture du toit, le présentateur Vlad a essayé son prototype sur une piste dégagée.

L'idée est d'accélérer jusqu'à une certaine vitesse et de commander l'ouverture du toit sans toucher aux freins pour observer l'impact de ce système sur la vitesse. Après un début peu concluant, le présentateur a progressivement augmenté la cadence jusqu'à 60 km/h pour conclure que cet aérofrein complètement absurde a un réel effet. Malheureusement, à vitesse trop élevée, le système imaginé par Garage 54 n'a pas fait long feu. Avant même de l'actionner, le toit s'est ouvert à la verticale avant de pencher à l'arrière.

La voiture hors-service, Vlad a mis fin à cette démonstration en promettant que lui et son équipe n'ont en pas fini avec ce toit aérofrein. Leur système sera amélioré et renforcé, pour l'essayer et "l'étudier" à plus grande vitesse.

Aussi efficace soit-il, il n'est pas certain que des fabricants automobiles s'en inspirent pour leurs voitures. En déployant le toit, l'air entre dans l'habitacle ; on vous laisse ressentir le froid et les turbulences qui règnent à bord à ce moment-là.

Le toit aérofrein ne pourra pas être commercialisé en l'état, mais des modifications peuvent être apportées pour que ce système devienne plus efficace et moins dérangeant pour le conducteur et ses passagers. On peut par exemple imaginer une sorte d'extension sur le toit, faisant office d'aérofrein en cas de freinage brusque.