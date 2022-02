De nos jours, de nouvelles voitures électriques aux allures rétro comme la VW ID. Buzz et la prochaine Renault 5 voient le jour. Mais au cours des décennies passées, les marques aimaient déjà fouiller dans leur propre passé. C'est le cas de BMW, qui a réalisé diverses "hommage" entre 2008 et 2016. La M1 Hommage a été suivie en 2011 par la 328 Hommage pour le 75e anniversaire de l'originale.

La BMW 328 est considérée comme la voiture de sport la plus réussie et la plus belle des années 1930. Aujourd'hui encore, la voiture gagnante, la BMW 328 Touring Coupé, détient le record de la vitesse moyenne la plus élevée sur le circuit des Mille Miglia.

Pour transposer l'idée de construction légère de la BMW 328 à notre époque, de grandes parties de l'extérieur et de l'intérieur de la 328 Hommage sont en plastique renforcé de fibres de carbone (PRFC). Alors que l'aluminium et le magnésium étaient encore les matériaux de choix à l'époque, le PRFC a été utilisé pour la nouvelle édition : le tissu de fibres très résistant est plus léger que l'aluminium et encore plus solide. Partout où ce matériau a été utilisé sur la 328 Hommage, il est également visible.

Le choix des autres matériaux à l'intérieur et à l'extérieur du véhicule reflète également la transposition contemporaine du caractère original de la voiture. Le cuir noble, l'aluminium mat et noir brillant ainsi que l'intérieur en PRFC doivent permettre de visualiser dans la BMW 328 Hommage le caractère pur du roadster de la voiture de sport d'autrefois.

La voiture comporte en outre de nombreux détails issus de la course automobile et faisant allusion à la carrière très réussie de la BMW 328 en sport automobile. Ainsi, la présentation de la voiture en 1936 n'a pas eu lieu dans un salon de l'automobile, mais sur un circuit de course. Lors de sa première course, la 328 a déclassé toute la concurrence, pourtant bien plus puissante, et a dominé les circuits d'Europe au cours des années suivantes.

La forte forme cunéiforme accélère le véhicule dès l'arrêt, les bossages derrière les sièges reprennent les lignes du capot et les prolongent de manière dynamique à l'arrière. La structure des tapis en PRFC confère au véhicule une profondeur optique, tandis que les lignes diagonales du tissage en PRFC soulignent encore davantage le langage formel dynamique du roadster. La structure en carbone est clairement visible à travers le tissage marquant et souligne visuellement l'idée de construction légère.

Tout comme les premiers essais de la BMW 328, qui ont permis au modèle de faire ses débuts réussis sur les circuits en 1936 et de remporter de nombreux autres succès, la 328 Hommage ne dispose pas de portes. À l'époque comme aujourd'hui, de profondes entailles permettent d'accéder à l'intérieur du véhicule.

L'avant très large et plat est fortement tridimensionnel. Vu de face, le capot moteur semble s'étirer autour du véhicule par le haut. D'autres surfaces prennent naissance sous le capot, elles entourent la calandre et forment les prises d'air.

Les ouvertures et les grandes prises d'air créent une légèreté visuelle à l'avant et montrent en même temps le grand besoin d'air du puissant moteur six cylindres de trois litres. Des grilles tridimensionnelles dans les ouvertures de l'avant relient les phares et le haricot, la structure tridimensionnelle de la grille ajoute un accent dynamique.

Sur la BMW 328 Hommage, le haricot vertical est intégré de manière dynamique dans la silhouette plate. A l'arrière, des parties de la paroi latérale forment un cadre pour les éléments de design qui semblent dépasser. Entre les deux, des feux arrière très clairs et réduits sont placés loin à l'extérieur, dans la forme en L typique de BMW.

Le design extérieur de la BMW 328 Hommage comporte de nombreux détails qui rappellent l'histoire réussie de la BMW 328 en course automobile. Par exemple, le pare-brise légèrement asymétrique présente un renfoncement central qui rappelle le design des vitres des voitures de course de l'époque. En même temps, il indique aussi les zones pour le pilote et le copilote. En outre, quatre larges lanières de cuir traversent le capot, semblant plonger sous la surface latérale des épaules et se prolongeant sur le côté.

Sur la casquette derrière le pilote, un grand "75" argenté ainsi qu'une petite inscription en dessous indiquent la raison d'être de la BMW 328 Hommage. Seul instrument rond, le compte-tours proéminent domine l'instrumentation spartiate. S'inspirant du cockpit de la BMW 328, le combiné d'instruments n'affiche que la température de l'huile, la pression de l'huile et la température de l'eau, en plus du nombre de tours, comme dans une voiture de sport. À droite du compte-tours, des témoins de contrôle et un indicateur de changement de vitesse complètent le combiné d'instruments.

Outre l'instrumentation, on retrouve à l'intérieur de la BMW 328 Hommage d'autres thèmes issus du sport automobile. Outre la réduction au strict minimum pour gagner du poids, la BMW 328 Hommage dispose également de ceintures de sécurité à quatre points d'ancrage, de coques de sièges ergonomiques ainsi que l'"os", une sorte de bouton d'arrêt d'urgence pour l'électronique du véhicule situé entre les deux sièges.