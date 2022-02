Vous l'avez peut-être vu ces dernières heures, le SUV Ferrari Purosangue est presque arrivé, et une photo du véhicule définitif dans l'usine a fuité sur les internets. La preuve que l'on est plus proche que jamais du dénouement, alors que l'on parle de ce SUV italien depuis déjà des années. Et s'il en fallait une preuve supplémentaire, voici une nouvelle vidéo du Purosangue en plein test sur les routes près de l'usine Ferrari de Maranello.

Ce qui est intéressant, c'est l'approche unique de camouflage utilisée par Ferrari. En plus de l'enveloppe en tissu noir, Ferrari a choisi de recouvrir la voiture de ruban adhésif bleu.

Le Ferrari Purosangue aperçu lors des essais dans la vidéo est la configuration la plus étrange à ce jour. Mais en en parle de ces jantes bleues ? On espère vraiment que la carrosserie en dessous n'est pas de la même couleur !

En réalité, en regardant de plus près, on voit que même les jantes sont camouflées et qu'il ne s'agit que d'un adhésif sur les jantes en alliage pour cacher jusqu'au dessin des branches... Ouf !

Si Ferrari met ici autant d'efforts pour cacher ce qui se trouve sous le camouflage, c'est sans doute que son nouveau SUV est presque terminé. C'est une bonne nouvelle puisque la Ferrari Purosangue est censée faire ses débuts en cette année 2022. Ce pourrait être l'une des dernières fois dans l'histoire qu'une Ferrari Purosangue est conduite avec du ruban adhésif de peintre bleu couvrant ses roues et tenant un emballage de camouflage noir.

Le Ferrari Purosangue promet d'être le SUV le plus apte à la piste jamais construit. Selon les rumeurs, il sera très probablement proposée en V12 et V8 pour répondre aux différents budgets des clients. Le Ferrari Purosangue sera également beaucoup plus bas que ses concurrents et, d'après les photos d'espionnage, il ressemblera davantage à un break surélevé qu'à un SUV traditionnel. Cela signifie un centre de gravité plus bas et un meilleur aérodynamisme, ce qui se traduit par de meilleures performances.

Nous sommes évidemment impatients que Ferrari enlève (officiellement) le ruban bleu et le camouflage de son nouveau SUV. Bien sûr, c'est un peu étrange pour Ferrari de construire un SUV, mais le Ferrari Purosangue ne sera pas comme aucun autre SUV avant lui.