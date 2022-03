La zone à faibles émissions (ZFE) de la métropole de Lyon sera renforcée dès septembre 2022 avec l'interdiction des véhicules des particuliers classés Crit'Air 5 et non classés, a annoncé vendredi la majorité écologiste du Grand Lyon.

Depuis 2020, la ZFE, qui s'étend sur Lyon et les villes limitrophes de Caluire-et-Cuire et Villeurbanne, interdit la circulation et le stationnement des poids lourds et des utilitaires classés Crit'Air 5, 4 et 3.

En janvier 2023, tous les véhicules classés Crit'Air 5 et non classés seront bannis de la ZFE, conformément à la loi. Mais cette mesure sera appliquée "pédagogiquement", c'est-à-dire sans verbalisation, dès septembre 2022 sur la zone, a annoncé devant la presse le président de la métropole Bruno Bernard.

Au terme d'une concertation menée depuis septembre 2021, le Conseil de la métropole doit voter lundi les dispositions relatives aux aides et dérogations prévues pour les conducteurs concernés.

En plus des diverses aides de l'Etat pour l'acquisition de véhicules moins polluants, la métropole propose une série d'allocations forfaitaires supplémentaires de 1000 à 13 000 euros selon le type de véhicule et sous condition de revenu fiscal.

Elle accordera également des dérogations temporaires ou permanentes pour certains véhicules (handicapés, véhicules spécialisés ou déplacements peu fréquents par exemple). Les touristes aux véhicules Crit'Air 5 et non classés se rendant à Lyon devront demander une dérogation au préalable.

Selon la métropole, plus de 18 000 véhicules classés Crit'Air 5 ou non classés circulent sur l'agglomération, dont 8000 sont enregistrés à l'intérieur de la ZFE. Après le vote de lundi, l'arrêté établissant les modalités définitives de la ZFE doit être publié d'ici la fin du mois de mars.

Le renforcement graduel de la ZFE prévoit l'interdiction des véhicules diesel Crit'Air 4 au plus tard le 1er janvier 2024, puis des véhicules diesel et essence Crit'Air 3 en 2025, et enfin en 2026 l'interdiction des véhicules classés Crit'Air 2 et donc de tous les véhicules diesel dans le périmètre de la ZFE.

À cet horizon, seuls les véhicules électriques, à hydrogène, et Crit'Air 1 pourront circuler dans la ZFE lyonnaise. (avec AFP)