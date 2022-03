La BMW M3 Touring a dévoilé sa poupe en début de semaine, mais des photos postées sur Instagram ces dernières heures révèlent l'intégralité du break. Les photos sont de mauvaise qualité, mais au moins, il n'y a plus le camouflage que BMW utilisait pour cacher son design. Le camouflage n'a jamais vraiment déguisé le style de la voiture, mais les nouvelles photos permettent de voir le design extérieur dans son entièreté.

La M3 Touring est dotée des deux gros naseaux de calandre qui prennent place entre les grandes prises d'air en pointe dans le pare-chocs inférieur, sous les phares horizontaux de la voiture. D'autres prises d'air sont situées sur les bords extérieurs du pare-chocs avant, contribuant probablement au refroidissement des freins ou d'autres composants. La M3 break se chausse également des jantes noires, qui lui donnent une apparence menaçante lorsqu'elles sont associées à sa peinture extérieure noire.

Les photos ne montrent pas beaucoup la voiture, mais nous avons vu son arrière dans toute sa gloire en début de semaine. Sans grande surprise, elle ressemble à une M3 avec un toit plus long et un hayon. Les éléments les plus sportifs se trouvent sous le pare-chocs modifié, où les quatre embouts d'échappement ressortent à travers le diffuseur agressif. Elle arbore également un subtil becquet de toit. Aucune de ces caractéristiques n'est très visible sur les photos de basse qualité postées sur Instagram.

La M3 Touring arrivera avec la version plus puissante du six cylindres en ligne de 3,0 litres biturbo de la marque. Il produira 510 chevaux, soit la même puissance que la berline. BMW proposera la M3 Touring dans sa configuration à transmission intégrale xDrive, associant le puissant moteur à la boîte automatique à huit rapports.

La M3 Touring semblait prête pour la production lorsque BMW l'a présentée pour la première fois en août 2020, mais près de deux ans se sont écoulés depuis. Cependant, l'attente est presque terminée. Le cycle de développement de la voiture est presque terminé, ce qui devrait signifier que nous verrons la M3 Touring - la première construite en usine par la société - faire ses débuts officiels cet été. Nous attendons simplement que BMW fixe la date officielle pour que nous puissions le noter dans nos calendriers. Espérons que nous n'aurons pas à attendre aussi longtemps, car la voiture nous semble déjà prête !

Galerie: Nouvelle BMW M3 Touring photos espion