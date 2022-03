Lamborghini a une nouvelle vidéo teaser. Malheureusement, nous ne sommes pas tout à fait sûrs de ce que le constructeur italien nous réserve. Ce clip de 50 secondes montre une Aventador Ultimae roulant à toute vitesse dans ce qui semble être une chaufferie avec de nombreux tuyaux de vapeur. À la fin, le texte indique que quelque chose d'"Ultimae" est "bientôt disponible sur Web3".

Le créateur de la crypto-monnaie Ethereum, Gavin Wood, a inventé le terme Web3 en 2014. C'est maintenant un mot à la mode dans l'industrie technologique. Dans une interview de Wood sur le concept, un article de Wired définit l'idée comme suit:

"Au niveau le plus élémentaire, Web3 fait référence à un écosystème en ligne décentralisé basé sur la blockchain. Les plateformes et les applications construites sur Web3 ne seront pas détenues par un gardien central, mais plutôt par les utilisateurs, qui gagneront leur part de propriété en aidant à développer et à maintenir ces services."