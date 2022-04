Si vous rêvez d'approcher la nouvelle Bugatti Chiron Pur Sport by Sur Mesure, elle vous donne rendez-vous au Salon Privé, au Royal Hospital Chelsea, à Londres, du 21 au 23 avril. Cette voiture inaugure le département Sur Mesure qui permet aux clients de la prestigieuse marque de personnaliser leur voiture à leur image afin qu'aucune Bugatti ne ressemble à une autre.

La Bugatti Chiron Pur Sport est décrite comme étant inspirée de Louis Chiron, le célèbre pilote de course du 20eme siècle. Il a entre autres remporté le Grand Prix de France de 1931 au volant d'une Bugatti Type 51 portant le numéro "32".

C'est ce numéro que l'on retrouve aujourd'hui sur la Bugatti Chiron Pur Sport, tout comme les nouvelles couleurs extérieures rendant hommage aux légendaires Bugatti de Grand Prix des années 20 et 30. Ce numéro peut être accompagné par un nouveau motif de peinture "EB" appliqué à la main. Pour encore plus d'exclusivité, Bugatti a ajouté une multitude de motifs "32" et "Grand Prix" dans l'habitacle. On les retrouve par exemple au niveau des seuils de porte et des appuis-tête.

Lire aussi Bugatti Sur Mesure présente une Chiron Pur Sport au look rétro

La Bugatti Chiron Pur Sport by Sur Mesure est toujours motorisée par le W16 de 8,0 litres de cylindrée. Il développe 1500 ch pour 1600 Nm de couple. Grâce à des rapports plus courts de 15% par rapport à la Chiron standard, elle peut en toute logique accélérer un peu plus vite. Elle est en effet capable de passer de 0 à 100 km/h en 2,3 secondes et d'atteindre les 300 km/h en moins de 12 secondes.

L'hypersportive ne sera pas seule sur le stand Bugatti, elle sera accompagnée d'une Veyron et Chiron. L'un des évènements les plus prestigieux du Royaume-Uni sera aussi l'occasion d'assister au lancement huit nouveautés.