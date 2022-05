Vous êtes fan de voitures et de motos japonaises ? Voici alors un rendez-vous à ne surtout pas manquer ! Le 21 mai prochain se tiendra la quatrième édition du Jap'n-Car Festival à l'Autodrome de UTAC Linas-Montlhéry. Au total, près de 400 automobiles et motos japonaises seront exposées. Au programme, drift, parades et la célébration du 50e anniversaire de la Honda Civic.

Durant cette journée, le spectacle de drift sera assuré par la team FT Racing. De plus, des démonstrations sur piste sont prévues toute la journée par les propriétaires de voitures de sport qui pourront rouler librement sur la piste. A l'occasion de l'anniversaire de la Honda Civic, un plateau anniversaire a été conçu spécialement pour l'occasion.

Les visiteurs pourront également visiter deux plateaux Vintage et Youngtimers pour découvrir des modèles mythiques du Japon. Les fans de Nissan Skyline et de Mazda MX-5 seront servis.

Affiche du Jap'n'car Festival 2022

Les sportives contemporaines seront aussi de la partie, vous pourrez découvrir les Nissan GT-R, Honda S2000, Suzuki Swift Sport, Mazda MX-5 et Subaru Impreza. Pour terminer la journée en beauté, les participants et les passionnés sont conviés à participer à une parade.

Vous pouvez d'ores et déjà acheter votre ticket d'entrée. Le prix est de 15 € en pré-vente et 18 € sur place. L'entrée est gratuite pour les enfants et les personnes de moins de 16 ans.

