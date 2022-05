C'est en 2014 que la division sport automobile de Lamborghini a dévoilé l'Huracan Super Trofeo. La variante GT3 a suivi un an plus tard, avec une GT3 EVO lancée en 2018. L'expansion s'est poursuivie en 2020 avec la voiture de course GT2 et maintenant Lamborghini Squadra Corse dévoile une autre itération de la supercar réservée à la piste. La GT3 EVO2 s'inspire de la STO, qui est elle-même une version routière de la Super Trofeo, d'où le surnom de Super Trofeo Omologata.

Disponible sous la forme d'une voiture neuve ou d'un pack de mise à niveau pour les propriétaires actuels de Huracan GT3 EVO, l'EVO2 est basée sur la version à propulsion et sa carrosserie est entièrement réalisée en fibre de carbone. La deuxième évolution de la voiture de course reçoit un pack aérodynamique révisé avec un nouveau diffuseur pour augmenter la force d'appui arrière. De plus, l'aileron massif dérivé de la STO aide la voiture à rester collée à la route et dispose de nouveaux supports pour un meilleur ajustement.

Ce n'est pas sans raison que l'écope de toit hexagonale peut sembler familière, car elle a été adaptée de la STO. Elle est reliée à un snorkel qui a remplacé les prises d'air latérales supérieures, tandis que l'aileron arrière provient également de la plus méchante de toutes les Huracan de route. Comme prévu, l'EVO2, avec son aérodynamisme amélioré, est entièrement conforme aux dernières réglementations techniques de la FIA. Les ingénieurs ont placé à l'arrière le moteur V10 tout en l'améliorant grâce notamment à des soupapes en titane.

Même le plancher est en fibre de carbone et a été recouvert de fibre Zylon pour améliorer sa résistance. La branche course de Lamborghini a mis à jour l'arceau de sécurité en ajoutant deux piliers arrière et des panneaux latéraux en nid d'abeille fabriqués en carbone et en Kevlar. Pour renforcer la rigidité structurelle de l'Huracan GT3 EVO2, les vitres latérales en plexiglas sont désormais fixées au panneau de porte à l'aide de plusieurs vis.

En ce qui concerne les roues, elles sont enveloppées de pneus Pirelli et sont soutenues par des freins révisés avec de nouveaux étriers et de nouvelles plaquettes plus durables qu'auparavant dans les courses de sprint et d'endurance. Squadra Corse a également modifié les systèmes de contrôle de traction et d'antiblocage des freins afin de rendre le véhicule plus facile à contrôler dans les situations de faible adhérence.

Les livraisons aux clients devraient commencer au cours du second semestre de l'année avant ses débuts en course en janvier 2023 aux 24 heures de Daytona. La GT3 EVO2 ne représente pas la dernière mise à jour de l'Huracan, car la Steratto, une voiture de route surélevée, arrivera dans quelques mois. Elle signera la fin de la supercar à moteur à combustion interne uniquement, car toutes les versions ultérieures potentielles seront hybrides, tout comme la remplaçante de la supercar.