Le marché des véhicules d'occasion est animé maintenant depuis de nombreuses années par la vente en ligne, avec les différentes plateformes que nous connaissons tous en France. Mais du côté des ventes de voitures neuves, la vente en ligne n'est pas encore vraiment développée, même si ce secteur a eu le droit un sacré coup de fouet il y a environ deux ans avec les confinements successifs.

De nombreux constructeurs automobiles investissent déjà dans la numérisation de leurs ventes, et dans le cadre de la transformation de ses activités, BMW cherche également à accroître la part des ventes en ligne dans le total de ses ventes de voitures neuves.

Le constructeur bavarois veut vendre 25 % de ses voitures neuves en ligne d'ici le milieu de la décennie. Un nouvel article de Forbs fait la lumière sur les plans de BMW, qui prévoit de faire appel à Adobe pour la gestion des données. L'entreprise soutiendra également les efforts du constructeur BMW concernant l'expérience utilisateur des clients et notamment la vente en ligne de nouveaux véhicules.

"Un tiers des acheteurs peuvent très clairement imaginer acheter une voiture en ligne", a expliqué Jens Thiemer, le vice-président de BMW, lors d'un podcast de TechFirst. "Et nous devons nous préparer, avec nos partenaires, à rendre cela possible". Cette expérience en ligne pourrait même s'étendre et inclure "des essais virtuels", même si le passage complet à la vente 100 % digitale n'est pas encore pour tout de suite.

Jens Thiemer estime que les partenaires de BMW dans ce domaine seront "la principale interface de la marque" et qu'ils constituent des ressources que "l'entreprise n'est pas prête à perdre". Il a également souligné que "les marques du secteur automobile qui sont totalement basées sur un parcours d'achat numérique" cherchent désormais à étendre leurs activités avec des emplacements physiques, tout simplement parce que, "pour un parcours client parfait", ces marques ont aussi besoin de ces arguments.

Le transfert d'au moins un quart de ses ventes vers des plateformes en ligne nécessiterait un changement dans la façon dont les voitures sont vendues chez BMW. Par exemple, les prix des voitures neuves doivent être fixés, car il est aujourd'hui très compliqué de recréer des négociations à travers une interface numérique. BMW a aussi besoin des services d'Adobe pour créer des applications plus avancées permettant aux clients de configurer leurs propres voitures et non de choisir parmi un lot de voitures déjà pré-configurées.