Il y a presque un an, Everrati a annoncé son intention de ressusciter la légendaire Ford GT40 avec une motorisation purement électrique. Le projet a maintenant atteint le stade où les premières spécifications techniques sont dévoilées et il faut bien avouere qu'elles sont impressionnantes !

Ce que vous voyez dans la galerie ci-dessous peut ressembler à une GT40 "normale" - et tant mieux, mais il se passe beaucoup de choses sous la carrosserie.

Everrati a développé sa propre motorisation électrique "alliée aux derniers moteurs et batteries électriques de pointe". La supercar utilise une architecture de 700 volts, qui permet une recharge ultra-rapide. Et si vous vous interrogez sur la puissance du système électrique, Everrati estime qu'il développe 800 chevaux (588 kilowatts) et 800 Newton-mètres de couple, ce qui le rend presque deux fois plus puissant que la version la plus puissante de la GT40 originale.

Si ces chiffres n'ont rien d'extravagant - il existe des hypercars et des restomods électriques bien plus puissants - la GT40 d'Everrati se distingue des autres projets similaires par son poids. La GT40 électrique ne pèse que 1320 kilogrammes, ce qui la rend plus légère de 47 kilos qu'une GT40 du milieu des années 1960.

Cela est rendu possible principalement grâce à la batterie relativement petite de 60 kWh, qui offre une autonomie de plus de 201 kilomètres par charge. La recharger de 20 à 80 % via un port CCS de 80 kW ne devrait pas prendre plus de 45 minutes.

Le faible poids signifie non seulement une accélération rapide - le passage de 0 à 96 km/h prend "bien moins de quatre secondes" - mais aussi un comportement routier au diapason. Everrati promet également une répartition des masses de 40/60 entre l'avant et l'arrière, ce qui est encore mieux que la GT40 MKII originale de 1966, qui a participé à la course du Mans avec une répartition des masses de 38/62 entre l'avant et l'arrière. Une transmission à réduction à un seul rapport et un différentiel à glissement limité issu de la course transfèrent la puissance pour une "livraison de puissance ultra-rapide".

Everrati a également développé un son d'échappement simulé, qui peut être activé en sélectionnant un mode course pour le groupe motopropulseur EV. Il libère jusqu'à 110 dB de son d'échappement V8 augmenté et vient compléter le levier de vitesse, qui simule des changements de vitesse virtuels synchronisés avec les générateurs de son.