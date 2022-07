Tout juste quelques jours après l'ouverture des commandes, le nouveau DS 7 Crossback s'est offert une publicité de choix pour ce 14 juillet 2022 : celle de descendre les Champs-Elysées à l'occasion du défilé de la fête nationale française.

En effet, c'est bien la version restylée du SUV français qui attendait le président de la République fraîchement élu, Emmanuel Macron, dans la cour de l'Élysée. Le trajet fut de courte durée puisqu'il s'arrêtera près de la place de l'Étoile, où il est monté dans un véhicule militaire avec le chef dÉtat Major des Armées, pour une descente complète des Champs-Élysées, et la revue des troupes.

Il s'agit bien là d'une exclusivité car le DS 7 Crossback restylé n'a été présenté que fin juin, et pour l'heure il n'est pas encore en concession. Si nous avions pu l'approcher et le découvrir en détail, nous n'avons pas non plus encore pu l'essayer.

Pour ce qui est du DS 7 Crossback restylé fournit par la marque de Stellantis à l'occasion des festivités du 14 juillet, on remarque qu'il est très spécial et qu'il a été préparé très spécifiquement pour sa fonction du jour, aussi furtive soit-elle. En examinant les images, on remarque en effet le drapeau français en bout de capot ainsi que les lettres "RF" pour "République Française" sur les joncs apposés sur les portières avant.

Comme pour le premier DS 7 Crossback qui avait accompagné le président Macron lors de son investiture en 2017, ce nouveau DS 7 Crossback est une version spéciale à empattement long, avec une longueur de 4,79 mètres, et un empattement étendu à 2,94 mètres, soit 20 cm de plus.

Les jantes de 20 pouces sont très spécifique aussi sur ce modèle présidentiel, là encore avec les couleurs du drapeau national qui apparaissent.

Côté motorisation, on ne sait pas si ce DS 7 Crossback restylé utilisé embarque la nouveauté du millésime, à savoir le moteur hybride rechargeable de 360 ch. Pour rappel, la première itération du DS 7 Crossback élyséen était une version E-Tense 4x4 est animé par un quatre cylindres 1,6 litre de 200 chevaux étayé de deux moteurs électriques, un de 110 chevaux à l'avant et un autre de 112 chevaux à l'arrière, pour une puissance cumulée de 300 chevaux envoyés aux quatre roues motrices.