Les autobus à impériale sont un vieux moyen de transport qui remonte à l'époque des calèches. Mais le plus singulier de ces transporteurs de personnes à deux étages est plus récent. Et il vient de France.

Connu sous le nom de Cityrama, ou plus précisément sous le nom de Citroën U55 Cityrama Currus, cette étrange serre sur roues a gagné en popularité dans les années 50. Le voyagiste parisien Groupe Cityrama a demandé au carrossier français Currus de construire cet autobus sur un châssis de camion Citroën U55.

Grâce à l'utilisation intensive de vitres, le bus Cityrama offre une vue panoramique de la Ville Lumière. Il y a de fortes chances que grimper à bord fasse le même effet que de fait de monter à bord d'un vaisseau spatial... Mais même ce dernier n'a pas flèche pointue orientée vers l'avant ! Cette initiative du Groupe Cityrama a été un succès jusqu'à la disparition des bus dans les années 80.

C'est justement le dernier bus Citroën Cityrama que le YouTuber The Tim Traveller nous présente dans sa vidéo. Il a montré le bus en mars dernier et trois mois plus tard, il s'est rendu à un rassemblement de voitures anciennes en France où le véhicule était en exposition.

Comme prévu, l'ancien bus touristique Cityrama était en très mauvais état. La rouille a déjà rongé la plupart des parties de sa carrosserie, tandis qu'un grand nombre de panneaux de verre ont déjà été détruits. Mais si vous croyez que pour se rendre jusqu'à son exposition, le bus a été remorqué, détrompez-vous : les personnes en charge de la garde du véhicule ont pu le conduire, aussi fatigué soit-il, jusqu'au lieu de l'exposition.

Le supposé dernier Citroën Cityrama encore en vie est en voie de restauration, pris en charge par Normandy Classics. Un groupe de passionnés de voitures classiques appelé Association Normande d'Anciens Utilitaires (ANAU) financera le projet de restauration, qui prendra probablement quatre ans selon Philippe Debasly de Normandy Classics.

Si vous souhaitez soutenir le projet, vous pouvez faire un don en argent via Heritage Foundation.