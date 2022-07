La Renault 5 a été le compagnon de voyage de millions de personnes, une véritable voiture culte des années 1970 qui est devenue le rêve de beaucoup même après sa disparition du catalogue. Mais de là à la transformer... en salon !?

C'est pourtant ce qu'on décidé de faire les designers toscans Giacomo Lazzaro et Edoardo Antonelli de CasaGarage qui en ont fait un objet d'ameublement très convoité à l'occasion des 50 ans du modèles.

Le projet

La Renault 5 de CasaGarage est un hommage à l'impact que cette citadine a eu sur la culture pop, et c'est pour cette raison qu'elle a été choisie comme point d'union parfait entre le design intérieur et l'automobile.

Elle a fait ses débuts lors de la 60e édition du salon de l'automobile de Milan en juin dernier, attirant l'attention des professionnels et au-delà. Ce qui fait la différence, ce sont les nombreux détails conçus pour transformer la R5 en un véritable salon de luxe vintage.

Les détails

La Renault 5 de CasaGarage a des sièges arrière complètement redessinés, un pouf en velours et en laine de haute qualité à la place du siège passager et du parquet à la place des tapis en caoutchouc, comme dans un vrai salon. Et pour rendre tout ça encore plus cosy, il y a même une étagère avec de petites plantes, ou encore des appliques murales conçues sur mesure.

Les modifications touchent également l'extérieur du véhicule : les phares ont été redessinés en utilisant le célèbre style des stores vénitiens, la carrosserie a été repeinte avec une texture à trois tons rappelant le plâtre mural et le toit a été peint en brun pour ressembler à des tuiles.

Un cas unique, mais pas pour longtemps

Giacomo Lazzaro et Edoardo Antonelli ont collaboré avec de nombreuses entreprises locales pour construire leur Renault 5 et en faire une pièce unique, mais ils assurent que leur idée de berline peut être réalisée sur n'importe quelle voiture avec des designs dédiés.

Si vous voulez faire entrer la voiture de vos rêves dans votre maison, vous savez maintenant que c'est possible.