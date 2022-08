Un Land Rover Defender avec un moteur V8 existe déjà et il s'agit du P525 de 525 ch. Cette version pourrait bientôt être rejointe par une version encore plus puissante et extrême pour défier directement sa rivale de longue date, le Mercedes-AMG G 63.

Ce mystérieux et débridé Defender est la vedette d'une nouvelle série de photos (et de vidéos) lors d'essais sur le Nurburgring, en Allemagne.

Un tout-terrain très puissant

Ce Defender a une forme identique à celle des autres versions. Pourtant, une grande partie de la carrosserie est recouverte d'une fine couche de camouflage, ce qui laisse penser qu'il s'agit d'une toute nouvelle variante.

Outre la présence des quatre canules d'échappement (une caractéristique partagée avec la version P525), ce tout-terrain a une garde au sol plus haute et des roues plus grandes. A cela devraient s'ajouter des voies plus larges pour une configuration encore plus extrême, orientée vers le tout-terrain.

Tout ceci suggère que ce Defender ne se concentrera pas seulement sur la puissance brute, mais aussi sur la polyvalence et l'expérience de conduite tout-terrain.

Le Mercedes-AMG G 63 en ligne de mire

Comme nous l'avons mentionné, les photos sont accompagnées d'une vidéo montrant le comportement du Land Rover sur le Green Hell.

Cependant, malgré l'augmentation des performances, ce Defender ne devrait pas recevoir les badges SV et SVX, qui étaient souvent destinés aux tout-terrains britanniques les plus agressifs.

On ignore également la date de présentation de ce Land Rover. En ce qui concerne le premier aspect, nous pouvons prendre comme référence le G 63 AMG, qui développe 585 ch et qui passe de 0 à 100 km/h en 4,5 secondes. Il est très probable que le Defender se rapproche de ces chiffres.