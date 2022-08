Parmi les studios de conception et de personnalisation de voitures les plus célèbres d'Europe figure certainement Niels Van Roij Design. Basé aux Pays-Bas, il a créé de nombreux projets intéressants et uniques ces dernières années.

Le dernier en date est Heritage Customs, dont l'idée est de rendre unique la dernière génération de Land Rover Defender. Et il vient de dévoiler la variante Valiance Copperhead, la plus luxueuse jamais réalisée et commandée par un acheteur anonyme, qui a exigé le maximum pour l'intérieur.

Discret à l'extérieur

L'idée derrière ce dernier Defender est de passer le plus inaperçu possible. Pour ce faire, le studio de design a pris soin de ne pas utiliser de couleurs criardes pour l'extérieur, en conservant le noir de base et en le combinant dans certains détails avec une couleur bronze très foncée.

Toutes les vitres ont été noircies et des jantes en alliage de 22 pouces reproduisant les originaux en acier ont été montées. Cette dernière solution a permis au préparateur de se passer des jantes à 5 rayons doubles, plus voyantes, qui équipent habituellement les Defender Valiance "normaux".

Enfin, le châssis a été abaissé de quelques centimètres pour améliorer encore l'agilité et la maniabilité du 4x4 britannique.

Le grand luxe à l'intérieur

Mais c'est à l'intérieur que le travail du carrossier néerlandais s'est concentré. Ici, toutes les surfaces laissées en plastique brut par la maison mère ont été recouvertes d'Alcantara de la même couleur que celle utilisée pour les nouveaux cuirs des sièges.

Les inserts esthétiques, tant sur le volant que sur le tableau de bord, ont été remplacés par de nouveaux inserts en bronze, toujours la même couleur utilisée pour les détails extérieurs. Enfin, toute la technologie embarquée a été conservée comme à l'origine, avec le grand système Pivi PRO au centre de la planche de bord et le cockpit numérique devant le conducteur.